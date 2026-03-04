Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
< sekcia Zahraničie

Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán

.
Dym stúpa na oblohe po americko-izraelskom útoku v Teheráne v utorok 3. marca 2026. Foto: TASR/AP

Údery sú podľa nej zamerané na odpaľovacie zariadenia, systémy protivzdušnej obrany a ďalšiu infraštruktúru tamojšieho režimu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Jeruzalem/Teherán 4. marca (TASR) - Izraelská armáda v noci na stredu oznámila, že spustila rozsiahlu vlnu útokov na Irán. Údery sú podľa nej zamerané na odpaľovacie zariadenia, systémy protivzdušnej obrany a ďalšiu infraštruktúru tamojšieho režimu. TASR sa odvoláva na správy portálu The Times of Israel (TOI) a agentúry Reuters.

Oznámenie prišlo niekoľko hodín po tom, čo iránske Revolučné gardy zaútočili raketami a dronmi na viaceré oblasti Izraela vrátane Tel Avivu, kde najmenej jedna žena utrpela zranenia spôsobené dopadom trosiek zostrelenej munície. Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie o prípadných obetiach či škodách.

Silné výbuchy podľa agentúry AFP zazneli v stredu po polnoci aj v libanonskej metropole Bejrút, kde Izrael pravidelne cieli na proiránske militantné hnutie Hizballáh.
.

Neprehliadnite

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?

OTESTUJTE SA: Viete, kto písal olympijskú históriu v roku 2026?

Fico: Vláda má záujem, aby sa výroba v Slovalcu obnovila v roku 2027