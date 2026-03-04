< sekcia Zahraničie
Izrael spustil rozsiahlu vlnu útokov na Irán
Údery sú podľa nej zamerané na odpaľovacie zariadenia, systémy protivzdušnej obrany a ďalšiu infraštruktúru tamojšieho režimu.
Autor TASR
Jeruzalem/Teherán 4. marca (TASR) - Izraelská armáda v noci na stredu oznámila, že spustila rozsiahlu vlnu útokov na Irán. Údery sú podľa nej zamerané na odpaľovacie zariadenia, systémy protivzdušnej obrany a ďalšiu infraštruktúru tamojšieho režimu. TASR sa odvoláva na správy portálu The Times of Israel (TOI) a agentúry Reuters.
Oznámenie prišlo niekoľko hodín po tom, čo iránske Revolučné gardy zaútočili raketami a dronmi na viaceré oblasti Izraela vrátane Tel Avivu, kde najmenej jedna žena utrpela zranenia spôsobené dopadom trosiek zostrelenej munície. Zatiaľ nie sú k dispozícii žiadne ďalšie informácie o prípadných obetiach či škodách.
Silné výbuchy podľa agentúry AFP zazneli v stredu po polnoci aj v libanonskej metropole Bejrút, kde Izrael pravidelne cieli na proiránske militantné hnutie Hizballáh.
