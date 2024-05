Izrael spustil útoky v Pásme Gazy, úrady hlásia zabitie dvoch lekárov

Tel Aviv 12. mája (TASR) - Izrael v nedeľu spustil útoky v Pásme Gazy po tom, ako nariadil ďalšiu evakuáciu pre ľudí v meste Rafah na juhu tejto enklávy. Regionálne úrady hlásia zabitie dvoch lekárov. TASR informuje podľa agentúr AFP a DPA.



Úrad civilnej obrany v Pásme Gazy uviedol, že dvaja lekári prišli o život v nedeľu v meste Dajr al-Balah v centrálnej časti Pásma Gazy. Izraelská armáda na žiadosť o vyjadrenie bezprostredne nereagovala. Spravodajcovia AFP hlásili v okolí mesta Gaza intenzívne zrážky a ťažkú paľbu z izraelských helikoptér.



Izrael podľa svedkov v sobotu uskutočnil útoky v Rafahu neďaleko hraničného priechodu s Egyptom. Fotografie zhotovené AFP zachytávajú dym vznášajúci sa nad týmto mestom (Rafah).



Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari povedal, že izraelské sily vo východnom Rafahu zničili desiatky teroristov, píše DPA. Dodal, že pod mestom boli boli objavené ďalšie tunely.



Izraelské sily počas uplynulého týždňa vstúpili do východných častí Rafahu aj napriek nesúhlasu medzinárodného spoločenstva. Uzavreli tým dôležitý hraničný priechod a pozastavili prísun pomoci cez ďalší priechod do Pásma Gazy, konštatuje AFP.



Izrael v sobotu rozšíril nariadenie na evakuáciu pre Rafah. Izraelská armáda uviedla, že mesto po predchádzajúcich takýchto výzvach opustilo 300.000 ľudí. Obyvateľom prikázali, aby išli do humanitárnej zóny v meste Mawasi.



Predseda Európskej rady Charles Michel v sobotu izraelské nariadenia na evakuáciu označil za neprijateľné. Generálny tajomník OSN António Guterres ešte v piatok uviedol, že v Pásme Gazy hrozí nešťastie, ak bude Izrael pokračovať v rozsiahlej ofenzíve v Rafahu.



Protesty proti vojne v Pásme Gazy sa konali aj v dejisku súťaže Eurovízie vo švédskom meste Malmö. Účastníci demonštrácií vyjadrovali nespokojnosť s účasťou izraelskej súťažiacej.