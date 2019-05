Izrael stále trápia požiare a teploty do 50 stupňov Celzia

Izraelským požiarnikom pomáhajú s plameňmi bojovať kolegovia z Cypru.

Jeruzalem 24. mája (TASR) - Stredné oblasti Izraela naďalej sužujú rozsiahle požiare krovinatých a lesných porastov v dôsledku extrémnej vlny horúčav a sucha. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že teploty v krajine by mohli v piatok na niektorých miestach dosiahnuť až takmer 50 stupňov Celzia.



Podľa informácií hasičov muselo zo svojich domov pred plameňmi utiecť zhruba 3000 ľudí. Oheň poškodil 45 budov.



Izraelským požiarnikom pomáhajú s plameňmi bojovať kolegovia z Cypru, uviedlo ministerstvo zahraničných vecí. V priebehu piatka by mali na pomoc doraziť hasiace lietadlá z Cypru, Grécka, Chorvátska a Talianska.



Záchranári potvrdili, že v dôsledku nadýchania sa dymu hospitalizovali osem ľudí. Miestne médiá informovali o úmrtí 70-ročného muža, ktorý zomrel vo štvrtok na preťaženie z tepla.



Podľa meteorológov by mali teploty v Izraeli v piatok vrcholiť a dosiahnuť 48 stupňov Celzia. Počas víkendu by teploty mali začať postupne klesať.



Krajinu celý uplynulý mesiac sužuje mimoriadne suché počasie bez zrážok.



Príčinu vzniku lesných požiarov hasiči ešte nestanovili a je predmetom vyšetrovania.



Hasičský zbor podľa internetovej stránky denníka Jediot achronot pripustil, že časť požiarov mohla vzniknúť aj zo zle uhasených táborákov počas stredajšieho sviatku Lag ba-omer, ktoré boli zapálené napriek zákazu vydanému hasičmi. Túto informáciu však doposiaľ nikto nepotvrdil.



Lag ba-omer je jedným z menších židovských sviatkov, ktorých slávenie nepramení z Tóry. Okrem pálenia vatier je preň typická aj streľba z luku a zvyčajne i slávenie svadieb. V tento deň sa aj malým deťom z ultraortodoxných rodín prvýkrát strihajú vlasy a nechávajú sa im len typické pajesy okolo uší.