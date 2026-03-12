< sekcia Zahraničie
Izrael stiahne obvinenia voči vojakom pre zneužívanie Palestínčana
Izraelské úrady sa rozhodli zadržať vojakov v roku 2024, čo vyvolalo hnev radikálnych ultranacionalistov, ktorí na protest násilne obsadili väzenské zariadenie, píše AP.
Autor TASR
Tel Aviv 12. marca (TASR) - Izraelská armáda oznámila, že stiahne obvinenia proti piatim vojakom, ktorí podľa všetkého sexuálne zneužívali palestínskeho väzňa, pričom incident čiastočne zachytila aj kamera. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AP.
Armáda oznámila svoje rozhodnutie v ostro sledovanom prípade v čase, keď sa väčšina pozornosti upriamuje na konflikt na Blízkom východe. K incidentu došlo vo vojenskom väzenskom zariadení Sde Tejman na juhu Izraela, kde armáda zadržiavala Palestínčanov počas vojny v Pásme Gazy.
Video odvysielala izraelská televízia Channel 12 pred dvomi rokmi a podľa všetkého zachytáva vojakov, ktorí znásilnili palestínskeho väzňa z Pásma Gazy. Stanica CNN pripomína, že väzeň bol po incidente prevezený do civilnej nemocnice v ohrození života s poraneniami rekta a hornej časti tela.
Izraelské úrady sa rozhodli zadržať vojakov v roku 2024, čo vyvolalo hnev radikálnych ultranacionalistov, ktorí na protest násilne obsadili väzenské zariadenie, píše AP. Niektorí členovia izraelskej vlády označili vyšetrovanie za urážku vojenskej služby. Situácia napokon viedla k rezignácii najvyššej právničky armády po poskytnutí videa televízii.
Kritici dlhodobo obviňujú Izrael, že sa nezodpovedá za zločiny, ktoré spáchali vojaci na Palestínčanoch, a obvinenia sa zintenzívnili počas vojny v Pásme Gazy. Izrael vyhlasuje, že jeho sily konajú v súlade s vojenským a medzinárodným právom a že všetky obvinenia dôkladne vyšetruje.
