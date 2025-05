Izrael stiahol veľvyslanca v USA; má vysvetliť kontroverzné výroky

Jeruzalem 26. mája (TASR) — Izraelského veľvyslanca v USA Jechiela Leitera povolali do Izraela za jeho kontroverzné výroky v podcaste PragerU. Vyhlásil v ňom, že kritici z radov izraelskej ľavice a médiá premiéra Benjamina Netanjahua ohovárajú a robia všetko pre jeho zvrhnutie. Veľvyslanec v rozhovore odmietol aj tvrdenia, že Netanjahu predlžuje vojnu v Pásme Gazy len preto, aby zostal pri moci. V nedeľu o tom informovala agentúra AFP.



Podľa izraelského ministerstva zahraničných vecí sa veľvyslanec týmto vyjadreniami dostal do rozporu s diplomatickými pravidlami, pretože diplomati by sa nemali verejne zapájať do politických sporov.



V pozadí tohto incidentu je rastúca kritika Netanjahuovej politiky a rozhodnutí zo strany izraelskej verejnosti – podľa prieskumov si 55 percent ľudí myslí, že mu ide viac o udržanie moci než o ukončenie vojny alebo prepustenie rukojemníkov zavlečených do Pásma Gazy palestínskymi komandami po ich vpáde na juh Izraela zo 7. októbra 2023.



Leiter je politickým nominantom a bývalým Netanjahuovým poradcom. Žije na okupovanom Západnom brehu. Jeho syn Moše v novembri 2023 zahynul počas bojov v Pásme Gazy.



PragerU (skratka pre Prager University) je to americká pravicová mediálna a vzdelávacia platforma, ktorá vytvára krátke videá a podcasty s konzervatívnym a libertariánskym obsahom. Založil ju konzervatívny komentátor a rozhlasový moderátor Dennis Prager s cieľom šíriť „americké hodnoty“ a konzervatívne názory na ekonomiku, politiku, náboženstvo, históriu, vzdelávanie a kultúru. PragerU je často kritizovaná za jednostrannosť a ideologickú propagandu, prezentovanie názorov ako faktov a skresľovanie vedeckých a historických tém. V USA má veľký vplyv najmä medzi konzervatívnou mládežou a na sociálnych sieťach, kde má milióny sledovateľov.