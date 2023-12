Izrael stiahol z Kataru vyjednávačov pre slepú uličku v rokovaniach

Jeruzalem 2. decembra (TASR) - Izrael sťahuje z Kataru svojich vyjednávačov z izraelskej rozviedky Mosad z dôvodu, že rokovania o obnovení pokoja zbraní v Pásme Gazy dosiahli slepú uličku. Oznámila to v sobotu kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.



"Šéf Mosadu David Barnea po slepej uličke v rokovaniach a na pokyn premiéra Benjamina Netanjahua nariadil svojmu tímu v Dauhe, aby sa vrátil do Izraela," uviedla kancelária izraelského premiéra vo vyhlásení.



Predstavitelia Mosadu v sobotu v Dauhe rokovali so sprostredkovateľmi z Kataru o obnovení pokoja zbraní v Pásme Gazy, povedal pre agentúru Reuters zdroj oboznámený so záležitosťou. Rozhovory boli podľa jeho slov zamerané na možné prepustenie iných kategórii rukojemníkov ako žien a detí, a tiež na podmienky pokoja zbraní líšiace sa od prímeria, ktorého platnosť vypršala v piatok



V rámci týždeň trvajúcej dohody o prímerí, ktorú sprostredkoval Katar, prepustil Hamas 105 rukojemníkov, zatiaľ čo Izrael za tento čas prepustil 240 väznených Palestínčanov. Obe strany sa vzájomne obviňujú z kolapsu prímeria, ktoré vstúpilo do platnosti v piatok 24. novembra a bolo dvakrát predĺžené.



Izrael tvrdí, že Hamas odmietal prepustiť všetky ženy, ktoré zadržiava v Gaze. Palestínsky predstaviteľ uviedol, že nezhody sa týkali oslobodenia izraelských vojačiek.