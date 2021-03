Stovky izraelských deti zaočkovali, závažné vedľajšie účinky nemali

Na archívnej snímke zo 7. januára 2021 izraelský zdravotník naťahuje do striekačky vakcínu proti ochoreniu COVID-19 od spoločností Pfizer/BioNTech, ktorou zaočkuje seniora v meste Ašdod na juhu Izraela. Foto: TASR/AP

Tel Aviv 10. marca (TASR) - Stovky detí a mladistvých vo veku od 12 do 16 rokov, ktoré v Izraeli zaočkovali vakcínou proti novému koronavírusu od firiem Pfizer/BioNtech, nemali v súvislosti s vakcináciou vážnejšie vedľajšie účinky. Aj menej závažné vedľajšie účinky boli u nich len zriedkavé. Pre denník The Guardian to povedal vysokopostavený izraelský predstaviteľ." povedal v stredu Boaz Lev, šéf pracovnej skupiny pre očkovanie v Izraeli. "" povedal Lev s tým, že je to veľmi priaznivé zistenie.Izraelské ministerstvo zdravotníctva odporučilo očkovanie pre tínedžerov so zdravotnými problémami, pre ktoré predstavujú zraniteľnú skupinu. Súčasťou klinickej štúdie sa však nestali deti trpiace napríklad cystickou fibrózou postihujúcou pľúca.Americká firma Pfizer aktuálne uskutočňuje štúdiu skúmajúcu účinnosť očkovania pre mládež vo veku 12-15 rokov a plánuje zrealizovať i ďalšiu pre deti od päť do jedenásť rokov. Oxfordská univerzita taktiež ohlásila spustenie testov vakcíny, ktorú vyvinula spolu s firmou AstraZeneca - má byť zameraná na deti od šiestich rokov. Tieto štúdie potrvajú niekoľko mesiacov.Ešte pred výsledkami prebiehajúcich klinických štúdií tak ide o jeden z prvých náznakov, že očkovanie proti koronavírusu by bolo byť pre maloletých bezpečné, komentuje britský denník.Viac ako polovica Izraelčanov už dostala najmenej jednu dávku vakcíny proti koronavírusu a podľa odhadov by do niekoľkých týždňov malo byť oboma dávkami zaočkovaných približne 60 percent populácie. Ide o hranicu, ktorá podľa epidemiológov stačí na to, aby sa u obyvateľstva vytvorila kolektívna imunita.Mnohí vedci však aj pre objavujúce sa nové, nákazlivejšie varianty koronavírusu, neskôr túto hranicu upravili smerom nahor. Podľa amerického odborníka na infekčné choroby Anthonyho Fauciho je na vybudovanie kolektívnej imunity potrebné, aby bolo zaočkovaných až 90 percent ľudí.Štvrtinu obyvateľov Izraela tvoria osoby mladšie ako 16 rokov, čo je minimálny vek pre podanie vakcíny od konzorcia Pfizer/BioNTech.Izraelský premiér Benjamin Netanjahu uviedol, že dospelí obyvatelia krajiny by mali byť zaočkovaní do začiatku apríla. "" povedal pre miestne noviny. Dodal, že regulačné úrady by ich mohli schváliť v priebehu apríla a mája a následne sa okamžite začnú používať.To, či deti skutočne budú zaočkované, bude závisieť hlavne od ich rodičov. Z februárového prieskumu verejnej mienky vyplýva, že len 41 percent rodičov v Izraeli má v úmysle nechať svoje deti zaočkovať.