Izrael strieľal len na podozrivých náhliacich sa ku konvoju s pomocou

Jeruzalem 8. marca (TASR) - Izraelskí vojaci počas incidentu s davom náhliacim sa k humanitárnemu konvoju v meste Gaza, pri ktorom 29. februára podľa úradov riadených hnutím Hamas zahynulo viac než 100 Palestínčanov, strieľali len na približujúce sa podozrivé osoby. Na konvoj neútočili. Vyplýva to z počiatočného vyšetrovania, o ktorom v piatok informovali Izraelské obranné sily (IDF). TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Velenie pri kontrole zistilo, že jednotky IDF nestrieľali na humanitárny konvoj, ale na množstvo podozrivých, ktorí sa blížili k izraelským silám a predstavovali pre nich hrozbu," uviedla izraelská armáda v súvislosti s prebiehajúcim vyšetrovaním.



Svetoví lídri vyzvali Izrael na vyšetrenie incidentu, ku ktorému došlo 29. februára. Ministerstvo zdravotníctva riadené Hamasom vtedy tvrdilo, že izraelské jednotky začali strieľať na tisíce ľudí, ktorí sa v meste Gaza zhromaždili okolo konvoja s humanitárnou pomocou. Podľa úradov riadených Hamasom si streľba vyžiadala 115 obetí a najmenej 750 zranených.



Vojaci podľa svedkov začali strieľať do davu, keď sa ľudia priblížili k tankom. Tím Organizácie Spojených národov navštívil zranených v nemocnici deň po incidente a medzi desiatkami hospitalizovaných pacientov hlásil veľký počet strelných zranení.



Izraelská armáda v piatkovom vyhlásení uviedla, že okolo konvoja s humanitárnou pomocou sa vtedy zhromaždilo približne 12.000 ľudí. "Počas rabovania došlo k incidentom, ktoré značne poškodili civilistov v dôsledku tlačenice a niektorých ľudí zrazili nákladné autá," dodala. Podľa IDF sa v tom čase nebezpečne približovali k izraelským silám desiatky Palestínčanov, ktorí v danej chvíli začali predstavovať hrozbu.



IDF tvrdia, že jej jednotky reagovali na približujúce sa osoby varovnou paľbou. Následne začali strieľať do podozrivých, ktorí aj napriek varovaniu pokračovali v postupe, uzavrela armáda.