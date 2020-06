Líder protestného hnutia voči Netanjahuovi bol prepustený z väzby

Jeruzalem 28. júna (TASR) - Súd v izraelskom meste Jeruzalem nariadil v nedeľu ráno prepustiť z väzby bývalého generála Air Force a lídra protestného hnutia voči premiérovi Benjaminovi Netanjahuovi. Proti zadržaniu Amira Haskela, ku ktorému došlo počas piatkovej demonštrácie, protestovali v sobotu pred Netanjahuovou rezidenciou stovky ľudí. Informovala o tom agentúra AP.



Polícia Haskela zadržala spolu s niekoľkými ďalšími protestujúcimi preto, že sa podľa nej zúčastnili na "nelegálnej" demonštrácii, keďže blokovali cesty.



Demonštranti požadovali, aby dlhoročný líder krajiny Netanjahu (70), ktorý čelí obvineniam v troch rôznych kauzách - z podvodu, porušenia dôvery a úplatkárstva - odstúpil z funkcie. Sám Netanjahu však akékoľvek previnenie odmieta. Proces s ním má pokračovať v júli.



"Nikto nám nezabráni, aby sme protestovali kdekoľvek," vyhlásil Haskel po prepustení z väzby. "Boli sme vo väzení Hadarim 15 hodín. Nebolo to príjemné, ale nebolo to ani hrozné," poznamenal na margo vlastnej skúsenosti z väzenia.



Podľa protestujúcich, ktorí sa rozhodli Haskelovi vyjadriť podporu, boli zadržania demonštrantov policajtmi politicky motivované. Polícia uviedla, že Haskelovi a ďalším zadržaným navrhla, že ich prepustí, ak sa na miesto, kde sa protest konal, už nevrátia. Haskel a dvaja ďalší to však odmietli a zostali vo väzbe.



Haskelova právnička pre izraelský vojenský rozhlas uviedla, že súd jej klienta nakoniec prepustil na slobodu bez podmienok s tým, že právo na protest je základom demokracie.