Izrael: Súd zamietol sťažnosti proti stavbe lanovky v Jeruzaleme

Jeruzalem 15. mája (TASR) - Izraelský najvyšší súd zamietol v nedeľu štyri sťažnosti, ktorých cieľom bolo zabrániť výstavbe lanovky v jeruzalemskom Starom meste. Kontroverzný projekt je tak bližšie k svojej realizácii, približuje agentúra AP.



So sťažnosťami proti výstavbe lanovky sa na súd v posledných rokoch obrátili palestínski obyvatelia východného Jeruzalema, environmentalisti, urbanisti, archeológovia aj komunita zo židovskej sekty karaitov. Tvrdili, že lanovka poškodí historický charakter Starého mesta, znesvätí karaitský cintorín a ovplyvní životy tamojších obyvateľov a ich podnikateľskú činnosť.



Stavbu lanovky naopak podporuje izraelské ministerstvo turizmu aj izraelská jeruzalemská samospráva, ktoré ho vnímajú ako riešenie vyťaženej premávky i zlej dostupnosti do Starého mesta. Kritici však tvrdia, že lanovka nie je ako takého riešenie vhodná a poukazujú tiež na to, že oceľové pylóny konštrukcie narušia historickú scenériu Jeruzalema.



Lanovka by mala začínať neďaleko tzv. prvej stanice; zrekonštruovanej starej železničnej stanice, ktorá je momentálne vyhľadávanou pešou zónou, pokračovať cez Údolie syna Hinnoma na vyvýšeninu Sijón a končiť pri jednej z brán do Starého mesta ležiacej blízko pri Múre nárekov.



Stavbu lanovky komplikuje aj skutočnosť, že má byť postavená vo východnom Jeruzaleme, ktorý Izrael obsadil po tzv. šesťdňovej vojne v roku 1967 a neskôr aj anektoval.



Palestínčania si však na východný Jeruzalem naďalej nárokujú ako na hlavné mesto svojho budúceho štátu, zatiaľ čo Izrael ho považuje za súčasť svojho "nedeliteľného" hlavného mesta. Väčšina z krajín medzinárodného spoločenstva však suverenitu Izraela nad východným Jeruzalemom neuznáva, pripomína AP.



Najvyšší súd uviedol, že akékoľvek riešenie zamerané na odľahčenie vyťaženej premávky v okolí Starého mesta "by niekomu uškodilo", a to aj v prípade, že by týmto riešením bolo neurobiť vôbec nič. "Neexistuje nijaké dokonalé riešenie," dodal vo verdikte.