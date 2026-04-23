< sekcia Zahraničie
Izrael: Systém Barak zlepší schopnosť SR brániť svoj vzdušný priestor
Systém PVO Barak MX objednal slovenský rezort obrany z Izraela koncom roka 2024.
Autor TASR
Tel Aviv/Bratislava 23. apríla (TASR) - Izraelské ministerstvo obrany vo štvrtok uviedlo, že dodávka systému protivzdušnej obrany (PVO) Barak MX na Slovensko prispeje k „zlepšeniu schopnosti brániť vzdušný priestor SR pred celým spektrom moderných leteckých hrozieb a zároveň posilní kolektívnu bezpečnostnú architektúru NATO“. Informuje o tom TASR.
„Táto dodávka, ktorá bola dokončená pred plánovaným termínom a zahŕňa výcvik a operačnú pripravenosť, predstavuje významné zlepšenie schopnosti Slovenska brániť svoj vzdušný priestor pred celým spektrom moderných leteckých hrozieb, od dronov a stíhacích lietadiel až po strely s plochou dráhou letu a balistické rakety, a zároveň ďalej posilňuje kolektívnu bezpečnostnú architektúru NATO,“ uviedol izraelský rezort vo vyhlásení na platforme LinkedIn.
„(Dodávka systému) odráža rastúci globálny dopyt po pokročilých, spoľahlivých a rýchlo nasaditeľných riešeniach a zahŕňa zmysluplnú spoluprácu so slovenským priemyslom, podporu lokálnej výroby, prenos technológií a hospodársky rast,“ doplnilo ministerstvo.
O doručení prvej dodávky systému Barak MX informoval pred týždňom minister obrany SR Robert Kaliňák. Priblížil, že batéria je už rozvinutá na bližšie neurčenom mieste niekde uprostred „priesečníka medzi našimi jadrovými elektrárňami“.
Systém PVO Barak MX objednal slovenský rezort obrany z Izraela koncom roka 2024. Pôvodne mala prvá batéria na Slovensko prísť na prelome rokov 2025 a 2026. Dodávka sa však oneskorila aj pre vojnu v Iráne.
„Táto dodávka, ktorá bola dokončená pred plánovaným termínom a zahŕňa výcvik a operačnú pripravenosť, predstavuje významné zlepšenie schopnosti Slovenska brániť svoj vzdušný priestor pred celým spektrom moderných leteckých hrozieb, od dronov a stíhacích lietadiel až po strely s plochou dráhou letu a balistické rakety, a zároveň ďalej posilňuje kolektívnu bezpečnostnú architektúru NATO,“ uviedol izraelský rezort vo vyhlásení na platforme LinkedIn.
„(Dodávka systému) odráža rastúci globálny dopyt po pokročilých, spoľahlivých a rýchlo nasaditeľných riešeniach a zahŕňa zmysluplnú spoluprácu so slovenským priemyslom, podporu lokálnej výroby, prenos technológií a hospodársky rast,“ doplnilo ministerstvo.
O doručení prvej dodávky systému Barak MX informoval pred týždňom minister obrany SR Robert Kaliňák. Priblížil, že batéria je už rozvinutá na bližšie neurčenom mieste niekde uprostred „priesečníka medzi našimi jadrovými elektrárňami“.
Systém PVO Barak MX objednal slovenský rezort obrany z Izraela koncom roka 2024. Pôvodne mala prvá batéria na Slovensko prísť na prelome rokov 2025 a 2026. Dodávka sa však oneskorila aj pre vojnu v Iráne.