Izrael tvrdí, že zmaril pokus o atentát na ministra Ben Gvira
Plánovaný atentát na krajne pravicového ministra mal podľa Šin Betu zahŕňať použite výbušných dronov.
Autor TASR
Tel Aviv 3. septembra (TASR) - Izraelská tajná služba Šin Bet v stredu uviedla, že zmarila pokus o atentát na izraelského ministra národnej bezpečnosti Itamara Ben Gvira a zatkla pri tom členov bunky palestínskeho militantného hnutia Hamas na Západnom brehu Jordánu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.
Plánovaný atentát na krajne pravicového ministra mal podľa Šin Betu zahŕňať použite výbušných dronov. Tajná služba uviedla, že pri akcii zatkla členov bunky Hamasu z okolia mesta Hebron na Západnom brehu Jordánu a drony zhabala.
Šin Bet tvrdí, že podľa jeho informácií militanti riadili pobočku Hamasu v Turecku a mali v úmysle „vykonať atentát na Ben Gvira“. Palestínske hnutie, ani Turecko sa bezprostredne k údajnému plánovanému útoku nevyjadrili.
Ben Gvir vo vyhlásení uviedol, že sa nenechá odradiť alebo zastrašiť. „Hamas sa ma už päťkrát pokúsil zavraždiť a zakaždým zlyhal,“ uviedol minister a poďakoval sa izraelským bezpečnostných zložkám.
Pásmo Gazy je zničené takmer dvojročnou izraelskou vojenskou ofenzívou, ktorá si podľa miestnych zdravotníckych úradov vyžiadala už vyše 63.000 obetí. Úrady pri počte obetí nerozlišujú medzi civilistami a militantmi, pripomína Reuters.
Izrael tvrdí, že jeho ofenzíva je sebaobranou po tom, čo hnutie Hamas a ďalšie militantné skupiny v októbri 2023 prekročili hranice, zabili 1200 ľudí a približne 250 ďalších uniesli.
