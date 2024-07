Izrael:Tisíce ľudí v uliciach žiadali dohodu o prepustení rukojemníkov

Tel Aviv 14. júla (TASR) – Tisíce Izraelčanov demonštrovali v sobotu v uliciach Tel Avivu a Jeruzalema a žiadali uzatvorenie dohody, ktorá by umožnila návrat 120 izraelských rukojemníkov stále zadržiavaných palestínskym hnutím Hamas späť do Izraela. TASR informuje na základe správy DPA.



Účastníci protestov obvinili izraelského premiéra Benjamina Netanjahua zo sabotovania sprostredkovaného vyjednávania s palestínskym hnutím Hamas.



"Netanjahu zabíja rukojemníkov," hlásal jeden z veľkých transparentov, ktorý niesli protestujúci v Tel Avive. Menšie protestné zhromaždenia sa konali v mestách Haifa, Beer Ševa a Herzlija.



Niekoľko stoviek protestujúcich a rodinných príslušníkov počas uplynulých štyroch dní pešo putovalo z Tel Avivu do Jeruzalema.



Tisíce ľudí protestovali v Jeruzaleme pred domom izraelského premiéra a tiež v Cézarei pred jednou z jeho rezidencií.



"Navonok sa možno zdá, že som v poriadku, no vo vnútri ma ťaží nepredstaviteľná bolesť," vyhlásil na proteste v Tel Avive počas príhovoru jeden z už prepustených rukojemníkov, ktorý bol údajne zadržiavaný v dome a nie v tuneli. "Ak som teda je trpel v brutálnych podmienkach a bol som týraný, ako je na tom potom tých 120 rukojemníkov?" dodal.