Izrael: Tretia dávka vakcíny má menšie vedľajšie účinky než prvé dve

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Jeruzalem 1. októbra (TASR) - Vedľajšie účinky po podaní posilňujúcej tretej dávky vakcíny proti chorobe COVID-19 sú v porovnaní s prvými dvoma dávkami výrazne miernejšie. Na základe nových dát získaných z odborných štúdií o tom vo štvrtok informovalo izraelské ministerstvo zdravotníctva.Hlásené vedľajšie účinky, ako je únava, slabosť a bolesť v mieste vpichu v ramene, boli po podaní tretej dávky vakcíny v každej vekovej skupine menej časté, citoval zo správy ministerstva denník The Times of Israel.Z asi 3,2 milióna obyvateľov Izraela zaočkovaných treťou dávkou vakcíny proti covidu hlásilo vážnejšie vedľajšie účinky iba 19. Ministerstvo dodalo, že odborníci tieto prípady stále skúmajú, aby zistili súvislosť medzi vedľajšími účinkami a vakcínou.V osobitnom vyhlásení ministerstvo zverejnilo aj údaje o nahlásených prípadoch myokarditídy – zápalu srdcového svalu – v skupine osôb vo veku 12–15 rokov, ktorým bola podaná prvá a druhá dávka očkovacej látky proti COVID-19. Rezort deklaroval, že v tejto vekovej kategórii bol pozorovaný zriedkavý výskyt myokarditídy.Po podaní prvej dávky vakcíny bol nahlásený jeden prípad z 331.538 detí. Podľa údajov ministerstva bol chlapec so zápalom identifikovaný päť dní po zaočkovaní.V skupine 255.444 detí očkovaných dvoma dávkami vakcíny proti covidu bolo hlásených 11 prípadov myokarditídy. Desiati z nich boli chlapci, jedno bolo dievča. Problémy so srdcom sa u nich prejavili tri až päť dní po očkovaní.Ministerstvo uviedlo, že všetkých 12 adolescentov bolo prepustených z nemocničnej starostlivosti do domáceho ošetrenia a že ich zdravotný problém zakrátko pominul.Dodalo, že riziko myokarditídy je u starších vekových skupín menej pravdepodobné a u žien takmer zanedbateľné. Šanca, že sa tento zriedkavý stav prejaví, bola výrazne vyššia u osôb infikovaných koronavírusom než u ľudí, ktorí podstúpili očkovanie.