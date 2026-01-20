< sekcia Zahraničie
Izrael: Tri nové lietadlá F-35I rozšírili flotilu vzdušných síl
Izraelská flotila F-35I sa zvýšila na 48 lietadiel z 50 zakúpených. Pôvodne mali byť dodané koncom roka 2025, posledné dve majú byť dodané v priebehu tohto roka.
Autor TASR
Tele Aviv 20. januára (TASR) - Izraelské vzdušné sily posilnili tri nové stíhačky F-35I Adir, ktorých domovskou základňou bude letecká základňa Nevatim v blízkosti mesta Beerševa. Lietadlá okamžite vstúpili do služby v rámci 116. letky „Levy juhu“ a 140. letky „Zlatý orol“. TASR o tom píše podľa webu The Jerusalem Post.
Izraelská flotila F-35I sa zvýšila na 48 lietadiel z 50 zakúpených. Pôvodne mali byť dodané koncom roka 2025, posledné dve majú byť dodané v priebehu tohto roka.
Izraelské F-35I nalietali v roku 2025 viac ako 15.000 letových hodín na všetkých bojových frontoch Izraela od Iránu cez Jemen, Sýriu, Libanon až po Gazu. Boli kľúčovou prvou zložkou Izraela pri eliminácii iránskych radarov a protivzdušnej obrany v júni 2025.
F-35I Adir (po hebrejsky mocný) je doteraz jediný národný variant F-35A na základe dohody s USA z októbra 2010. Izrael plánuje flotilu až týchto 75 lietadiel rozdelených do troch letiek, ktoré by mali postupne nahradiť staršie F-16.
Tento typ bol vyvinutý so samostatne integrovaným softvérom, ktorý umožňuje Izraelu načítavať, aktualizovať a spravovať vlastné súbory bez úpravy alebo prístupu k základnému letovému softvéru kontrolovanému USA.
Zachováva hlavné charakteristiky F-35A s celkovou dĺžkou 15,7 metra, rozpätím krídel 10,7 metra a výškou 4,38 metra vrátane technológie stealth. Maximálna vzletová hmotnosť je 31,8 tony s nosnosťou 8.160 kilogramov. Lietadlo je schopné dosiahnuť maximálnu rýchlosť 1,6 Mach a dostup približne 18.300 metrov. S vnútornými nádržami presahuje bojový rádius 1000 kilometrov, dolet možno rozšíriť pomocou externých nádrží.
Po rokoch odkladov izraelské ministerstvo obrany pokračuje aj v dodávke 25 stíhačiek Boeing F-15EX z USA, ktoré majú nahradiť starnúce F-15. V novembri 2022 uzavrelo dohodu o kúpe štyroch lietadiel Boeing KC-46A určených na dopĺňanie paliva vo vzduchu.
