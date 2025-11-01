< sekcia Zahraničie
Izrael: Tri telá odovzdané Hamasom v piatok nepatria rukojemníkom
Podľa izraelskej armády forenzná analýza potvrdila, že telá nepatria žiadnemu z 11 zosnulých rukojemníkov.
Tel Aviv 1. novembra (TASR) - Tri telá, ktoré palestínske hnutie Hamas v piatok večer odovzdalo izraelskej armáde z Pásma Gazy, podľa očakávania nepatria žiadnemu z rukojemníkov. V sobotu to oznámila izraelská armáda, informuje TASR podľa správ agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).
Podľa izraelskej armády forenzná analýza potvrdila, že telá nepatria žiadnemu z 11 zosnulých rukojemníkov, ktorých má Hamas ešte odovzdať na základe dohody o prímerí sprostredkovanej Spojenými štátmi. Od začiatku prímeria Hamas vrátil 17 tiel.
Tri neidentifikované telá boli odovzdané prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža (MVČK) na základe súhlasu všetkých strán. Palestínske hnutie ani izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa k tomu zatiaľ oficiálne nevyjadrili.
Po nadobudnutí platnosti októbrového prímeria Hamas odovzdal 20 preživších rukojemníkov zadržiavaných od útoku na Izrael zo 7. októbra 2023 a následne začal postupne vracať telá mŕtvych.
Izrael viní Hamas z porušenia dohody, pretože proces podľa neho napreduje príliš pomaly. Hnutie pritom malo ostatky 28 rukojemníkov odovzdať do 72 hodín od pozastavenia bojov. Hamas však tvrdí, že hľadanie ostatkov pod ruinami v Pásme Gazy si vyžaduje viac času.
