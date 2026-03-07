< sekcia Zahraničie
Izrael tvrdí, že na Teherán útočilo 80 stíhačiek
Výbuchy bolo počuť vo viacerých častiach Teheránu, uviedla televízia bez bližšieho určenia miesta zásahov.
Autor TASR
Jeruzalem 7. marca (TASR) - Izraelská armáda uviedla, že v sobotu jej stíhačky dokončili vlnu útokov na iránske vojenské objekty, odpaľovacie zariadenia rakiet a ďalšie ciele v Teheráne a strednom Iráne. Iránska štátna televízia informovala o hlasných explóziách v iránskom hlavnom meste. TASR o tom informuje podľa agentúry AFP.
„Viac ako 80 stíhačiek izraelského letectva... dokončilo ďalšiu vlnu útokov zameraných na infraštruktúru patriacu iránskemu teroristickému režimu,“ uviedla armáda vo vyhlásení.
Pri jednom z najväčších náletov oznámených Izraelom od začiatku regionálnej vojny 28. februára stíhačky zasiahli vojenskú akadémiu iránskych revolučných gárd, ktorá „bola používaná ako núdzový prostriedok“.
Izraelská armáda tvrdí, že zariadenie sa používalo na vojenské operácie, čo z neho robí „zákonný vojenský cieľ“. Medzi ďalšie ciele patrilo podzemné veliteľské stredisko, sklad rakiet a odpaľovacie miesta, „aby sa znížil rozsah paľby namierenej na územie štátu Izrael“.
Keď sa Izrael na začiatku vojny pridal k Spojeným štátom v masívnej vlne útokov na Irán, izraelská armáda uviedla, že sa na náletoch zúčastnilo 200 stíhačiek, čo označila za najväčší počet v histórii letectva.
