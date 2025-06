Izrael tvrdí, že deportoval zvyšných aktivistov z lode Madleen

Tel Aviv 16. júna (TASR) - Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok oznámilo, že deportovalo zvyšných troch aktivistov z lode Madleen, ktorá sa snažila dostať s humanitárnou pomocou do Pásma Gazy, no minulý týždeň ju zastavila izraelská armáda a aktivistov zadržala. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Poslední traja účastníci flotily 'selfie jachty', boli dnes prevezení do Jordánska cez priechod Allenby,“ uviedlo vo vyhlásení izraelské ministerstvo.



Podľa spravodajského portálu The Times of Israel (TOI) boli deportovaní Holanďan Marco van Rennes a Francúzi Pascal Maurieras a Yanis Mhamdi. Trojica bola od štvrtka vo väznici Givon v meste Ramla.



Jachtu Madleen plaviacu sa pod vlajkou Británie prevádzkuje propalestínska koalícia Flotila slobody (FFC). Loď vyplávala 1. júna z prístavného mesta Catania na talianskom ostrove Sicília, pričom v pondelok 9. júna ňou chceli dopraviť do Gazy symbolické množstvo pomoci pre civilistov a zvýšiť medzinárodné povedomie o tamojšej humanitárnej kríze. Plavilo sa ňou celkovo 12 aktivistov vrátane zmienenej Haasanovej či Švédky Grety Thunbergovej.



Izraelská armáda prevzala v noci na pondelok 9. júna kontrolu nad plavidlom, ktoré následne nasmerovala do izraelského prístavu Ašdod. Armáda konala na príkaz izraelského ministra obrany Jisraela Kaca, ktorý jej v nedeľu nariadil, aby lodi zabránila priplávať k brehom Gazy.



Štyria z celkovo 12 aktivistov z lode Madleen vrátane Thunbergovej a dvoch Francúzov súhlasili s okamžitou deportáciou, ktorá sa následne uskutočnila v utorok. Ďalších piatich aktivistov Izrael deportoval vo štvrtok.



Zvyšní traja aktivisti mali byť podľa plánu deportovaní v piatok ráno, Izrael však uzavrel svoj vzdušný priestor po tom, čo začal útočiť na Irán.