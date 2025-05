Izrael tvrdí, že do Gazy vpúšťa vozidlá s dojčenskou výživou

Tel Aviv 19. mája (TASR) - Izrael v pondelok po prvýkrát od 2. marca povolí nákladným autám s humanitárnou pomocou vstup do Pásma Gazy. Podľa predstaviteľa izraelského ministerstva zahraničných vecí začne od pondelka vpúšťať do palestínskej enklávy kamióny s dojčenskou výživou. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



„Dnes Izrael zabezpečuje vstup kamiónov s dojčenskou výživou do Gazy,“ oznámil generálny riaditeľ ministerstva zahraničných vecí Eden Bar Tal. „V nasledujúcich dňoch Izrael umožní vstup desiatok kamiónov s pomocou,“ dodal. Na otázku novinárov, koľko kamiónov už vstúpilo do Gazy, hovorca rezortu diplomacie odpovedal: „Musíme overiť presné číslo.“



Hovorca dodal, že „zámerom je, aby v nasledujúcich dňoch prišli výrazne väčšie počty (kamiónov)“.



Izrael už viac ako dva mesiace blokuje prísun humanitárnej pomoci do Pásma Gazy, kde obnovil vojenské operácie a avizoval plány na obsadenie celého územia enklávy.



Humanitárne organizácie či Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) varujú, že obyvatelia Pásma Gazy hladujú. Predstaviteľ WHO na palestínskych územiach Rik Peeperkorn minulý týždeň s odvolaním na ministerstvo zdravotníctva kontrolované Hamasom uviedol, že v Gaze zomrelo takmer 60 detí v dôsledku podvýživy. OSN a humanitárne organizácie varujú aj pred znižujúcimi sa zásobami paliva, liekov a čistej vody.



Generálny riaditeľ WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus v pondelok povedal, že väčšina Gazanov hladuje, zatiaľ čo „tony potravín sú zablokované na hranici, len niekoľko minút cesty odtiaľ“.



Proti obnoveniu dodávok pomoci sa však na sieti X vyslovil izraelský krajne pravicový minister pre národnú bezpečnosť Itamar Ben Gvir, ktorý uviedol, že izraelskí rukojemníci zadržiavaní Hamasom „nedostávajú žiadnu humanitárnu pomoc“.



Izraelský minister financií Becalel Smotrič obhajoval rozhodnutie o obnovení prísunu pomoci s dôrazom, že zásoby sa nedostanú do rúk Hamasu. „Toto umožní civilistom najesť sa a našim priateľom vo svete pokračovať v poskytovaní diplomatickej ochrany,“ uviedol.