Izrael tvrdí, že Irán pri útoku použil raketu s kazetovou muníciou

Jeruzalem 20. júna (TASR) - Podľa izraelskej armády Irán na Izrael vypálil najmenej jednu raketu s kazetovou muníciou. Pokiaľ by sa tvrdenie potvrdilo, išlo by o prvé použitie tohto typu munície v týždeň trvajúcom konflikte. TASR o tom informuje na základe štvrtkovej správy agentúry Reuters.



Izraelská armáda priblížila, že hlavica rakety sa rozštiepila vo výške 7 kilometrov a uvoľnila približne 20 menších bômb v okruhu asi 8 kilometrov nad centrálnou časťou Izraela. Jedna z malých bômb zasiahla dom v meste Azor a spôsobila škody, uviedol vojenský spravodajca portálu Times of Israel. K obetiam nedošlo.



Reuters pripomína, že použitie kazetových bômb je kontroverzné najmä pre nebezpečenstvo, ktoré predstavujú pre civilné obyvateľstvo. Kazetová munícia je zakázaná v 111 štátoch, ktoré ratifikovali Dohovor o kazetovej munícii z roku 2008. Izrael a Irán sa k dohode nepridali a nepristúpili ku nej ani USA, Čína, Rusko alebo Ukrajina.