Sobota 11. apríl 2026
Izrael tvrdí, že jeho armáda zasiahla 200 cieľov Hizballáhu

Ilustračné foto. Foto: TASR - OS SR

Autor TASR
Jeruzalem 11. apríla (TASR) - Izraelská armáda v sobotu oznámila, že počas posledných 24 hodín zasiahla v Libanone viac než 200 cieľov militantného proiránskeho hnutia Hizballáh vrátane raketových odpaľovacích zariadení. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Podľa oficiálneho vyhlásenia armády izraelské letectvo pokračuje v ničení infraštruktúry militantov a poskytuje podporu pozemným jednotkám na juhu krajiny.

Libanonská prezidentská kancelária medzitým potvrdila, že v priebehu budúceho týždňa sa vo Washingtone uskutoční stretnutie zástupcov oboch krajín. Hlavnou témou rozhovorov má byť prímerie a možný začiatok oficiálnych mierových vyjednávaní, píše AFP.

USA a Izrael tvrdia, že dočasné prímerie dohodnuté medzi Washingtonom a Teheránom s cieľom zastaviť vojnu v Iráne sa nevzťahuje na boje v Libanone. Islamská republika však tvrdí opak. Zástupcovia Spojených štátov a Iránu sa v sobotu zišli v pakistanskom Islamabade na mierových rokovaniach.

Vojna na Blízkom východe vypukla 28. februára po útokoch Izraela a USA na Irán. Konflikt sa 2. marca rozšíril do Libanonu, keď Hizballáh vypálil rakety na židovský štát.
