Izrael tvrdí, že na juhu Libanonu zasiahol ciele Hizballáhu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP

Armáda neposkytla žiadne informácie o možných obetiach jej útokov.

Autor TASR
Bejrút 15. februára (TASR) - Izraelská armáda v nedeľu oznámila, že podnikla útoky na niekoľko cieľov na juhu Libanonu. Údajne išlo o sklady zbraní a odpaľovače rakiet patriace militantnému hnutiu Hizballáh. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Prítomnosť týchto zbraní predstavovala porušenie dohody o prímerí medzi Izraelom a Libanonom,“ uviedla izraelská armáda vo svojom vyhlásení na platforme Telegram.

DPA konštatuje, že bezprostredne nebolo možné overiť tieto tvrdenia. Armáda neposkytla žiadne informácie o možných obetiach jej útokov.

Izrael napriek prímeriu v Libanone, ktoré vstúpilo do platnosti v novembri 2024, útočí takmer denne. Tvrdí, že terčom útokov sú ciele Hizballáhu, ktorý sa ma na základe dohody o prímerí odzbrojiť.

Po najnovších úderoch izraelská armáda uviedla, že libanonská militantná skupina pokračuje v snahách znovu vybudovať svoju „teroristickú infraštruktúru v južnom Libanone“. Dodala, že bude naďalej „operovať s cieľom odstrániť každú hrozbu pre Izraelský štát“.

Na základe údajov libanonskej vlády zahynulo pri útokoch od začiatku prímeria viac ako 300 ľudí. Organizácia Spojených národov tvrdí, že viac ako 100 z týchto obetí boli civilisti.
