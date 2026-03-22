Izrael tvrdí, že na nich Irán vystrelil už vyše 400 rakiet
V meste Arad zaznamenali po iránskych úderoch rozsiahle škody na niekoľkých budovách.
Autor TASR
Tel Aviv 22. marca (TASR) - Irán od začiatku vojny na Blízkom východe vypálil na Izrael viac ako 400 balistických rakiet, uviedla v nedeľu izraelská armáda. Približne 92 percent týchto rakiet sa podľa nej podarilo zachytiť, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
„Dosiahli sme vynikajúcu úspešnosť zachytenia. Máme približne 92-percentnú úspešnosť,“ povedal novinárom hovorca izraelskej armády podplukovník Nadav Šošani.
Šošani o týchto počtoch informoval po tom, čo Irán v sobotu zasiahol mestá Arad a Dimona na juhu Izraela. Približne 175 ľudí si po týchto útokoch vyžiadalo lekárske ošetrenie.
Neďaleko mesta Dimona sa nachádza oficiálne nukleárne výskumné stredisko, ktoré je mimoriadne dobre chránené. Všeobecne sa predpokladá, že tam vyrábajú jadrové zbrane, ktorých vlastníctvo ale Izrael nikdy nepriznal.
Iránska raketa v sobotu dopadla len päť kilometrov od jadrového zariadenia tohto mesta, informuje AFP.
V meste Arad zaznamenali po iránskych úderoch rozsiahle škody na niekoľkých budovách. Armáda židovského štátu vyšetruje zlyhanie zachytiť sobotnú paľbu.
Šošani tvrdí, že rakety, ktoré Irán vypálil v sobotu, „sa nelíšia od balistických rakiet“. Počas vojny podľa neho došlo len k štyrom priamym zásahom.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu priznal, že v sobotu bol „veľmi náročný večer“ a naliehal na obyvateľov, aby sa v prípade rozozvučania sirén uchýlili do ochranných centier.
Záchranná služba Červená Dávidova hviezda (Magen David Adom) v nedeľu oznámila, že 15 ľudí v Tel Avive utrpelo zranenie pri iránskom útoku kazetovou muníciou. Iránska tlačová agentúra Tasním potvrdila tento útok a dodala, že Irán vypálil rakety na Tel Aviv ako aj na ďalšie mestá v Izraeli.
Izrael a Spojené štáty 28. februára zaútočili na Irán, kde podľa iránskej štátnej televízie zahynulo už viac ako 1500 ľudí. Irán v odvete na tieto útoky podniká údery na Izrael a krajiny v Perzskom zálive. Teherán sa zameral na americké záujmy v regióne, no útoky zasiahli aj civilnú infraštruktúru.
„Dosiahli sme vynikajúcu úspešnosť zachytenia. Máme približne 92-percentnú úspešnosť,“ povedal novinárom hovorca izraelskej armády podplukovník Nadav Šošani.
Šošani o týchto počtoch informoval po tom, čo Irán v sobotu zasiahol mestá Arad a Dimona na juhu Izraela. Približne 175 ľudí si po týchto útokoch vyžiadalo lekárske ošetrenie.
Neďaleko mesta Dimona sa nachádza oficiálne nukleárne výskumné stredisko, ktoré je mimoriadne dobre chránené. Všeobecne sa predpokladá, že tam vyrábajú jadrové zbrane, ktorých vlastníctvo ale Izrael nikdy nepriznal.
Iránska raketa v sobotu dopadla len päť kilometrov od jadrového zariadenia tohto mesta, informuje AFP.
V meste Arad zaznamenali po iránskych úderoch rozsiahle škody na niekoľkých budovách. Armáda židovského štátu vyšetruje zlyhanie zachytiť sobotnú paľbu.
Šošani tvrdí, že rakety, ktoré Irán vypálil v sobotu, „sa nelíšia od balistických rakiet“. Počas vojny podľa neho došlo len k štyrom priamym zásahom.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu priznal, že v sobotu bol „veľmi náročný večer“ a naliehal na obyvateľov, aby sa v prípade rozozvučania sirén uchýlili do ochranných centier.
Záchranná služba Červená Dávidova hviezda (Magen David Adom) v nedeľu oznámila, že 15 ľudí v Tel Avive utrpelo zranenie pri iránskom útoku kazetovou muníciou. Iránska tlačová agentúra Tasním potvrdila tento útok a dodala, že Irán vypálil rakety na Tel Aviv ako aj na ďalšie mestá v Izraeli.
Izrael a Spojené štáty 28. februára zaútočili na Irán, kde podľa iránskej štátnej televízie zahynulo už viac ako 1500 ľudí. Irán v odvete na tieto útoky podniká údery na Izrael a krajiny v Perzskom zálive. Teherán sa zameral na americké záujmy v regióne, no útoky zasiahli aj civilnú infraštruktúru.