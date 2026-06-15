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Izrael tvrdí, že na zbrojárskej výstave Eurosatory je diskriminovaný
Podujatie Eurosatory sa koná od 15. do 19. júna na výstavisku Paris-Nord Villepinte.
Autor TASR
Paríž/Tel Aviv 15. júna (TASR) - Izrael v pondelok obvinil organizátorov zbrojárskej výstavy Eurosatory z diskriminácie, ktorej sa údajne dopustili, keď stánky izraelských zbrojoviek ohradili vysokými drevenými panelmi. Títo vystavovatelia pritom tvrdia, že splnili všetky požiadavky organizátorov a predstavovali len obranné zbraňové systémy, informoval spravodajský web The Times of Israel (TOI), píše TASR.
Izraelské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení uviedlo, že rozhodnutie organizátorov výstavy je skôr politické než technické a ukazuje napäté vzťahy medzi oboma krajinami v otázkach obrany a bezpečnosti.
Rezort zároveň dodal, že izraelské kapacity sú „denne skúšané na Blízkom východe“ a ich vylúčenie neoslabí postavenie Izraela na medzinárodných trhoch. „Ministerstvo obrany bude naďalej posúvať izraelský obranný export na svetovú špičku, napriek snahám Francúzska zakrývať svetu technologickú prevahu Izraela,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Podujatie Eurosatory sa koná od 15. do 19. júna na výstavisku Paris-Nord Villepinte pod sloganom Inovácia a spolupráca: príprava obrany zajtrajška a patrí medzi najväčšie svetové stretnutia obranného a bezpečnostného priemyslu.
TOI uviedol, že francúzske úrady začiatkom júna zabránili v zriadení izraelského národného pavilónu alebo vyslaní zástupcov izraelskej vlády na Eurosatory. Izraelským firmám zároveň umožnili vystavovať len systémy protivzdušnej obrany a zakázali predvádzanie útočných zbraní.
Francúzske úrady sa podobne snažili zablokovať účasť Izraela na výstave Eurosatory aj v roku 2024. Organizátori na parížskom leteckom salóne v roku 2025 zase postavili priečky okolo exponátov izraelských spoločností, ktoré vystavovali útočné zbrane.
Izraelské ministerstvo obrany vo svojom vyhlásení uviedlo, že rozhodnutie organizátorov výstavy je skôr politické než technické a ukazuje napäté vzťahy medzi oboma krajinami v otázkach obrany a bezpečnosti.
Rezort zároveň dodal, že izraelské kapacity sú „denne skúšané na Blízkom východe“ a ich vylúčenie neoslabí postavenie Izraela na medzinárodných trhoch. „Ministerstvo obrany bude naďalej posúvať izraelský obranný export na svetovú špičku, napriek snahám Francúzska zakrývať svetu technologickú prevahu Izraela,“ uvádza sa vo vyhlásení.
Podujatie Eurosatory sa koná od 15. do 19. júna na výstavisku Paris-Nord Villepinte pod sloganom Inovácia a spolupráca: príprava obrany zajtrajška a patrí medzi najväčšie svetové stretnutia obranného a bezpečnostného priemyslu.
TOI uviedol, že francúzske úrady začiatkom júna zabránili v zriadení izraelského národného pavilónu alebo vyslaní zástupcov izraelskej vlády na Eurosatory. Izraelským firmám zároveň umožnili vystavovať len systémy protivzdušnej obrany a zakázali predvádzanie útočných zbraní.
Francúzske úrady sa podobne snažili zablokovať účasť Izraela na výstave Eurosatory aj v roku 2024. Organizátori na parížskom leteckom salóne v roku 2025 zase postavili priečky okolo exponátov izraelských spoločností, ktoré vystavovali útočné zbrane.