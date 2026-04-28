Izrael tvrdí, že našli sieť tunelov Hizballáhu na juhu Libanonu
Tieto tunely boli podľa predstaviteľov izraelskej armády vybudované „podľa iránskych štandardov“ a Irán sa priamo podieľal na plánovaní a financovaní týchto podzemných systémov.
Autor TASR
Tel Aviv/Bejrút 28. apríla (TASR) - Izraelská armáda v utorok oznámila, že na juhu Libanonu neďaleko izraelskej hranice objavila dva rozsiahle tunely, ktoré podľa nej využívajú militanti hnutia Hizballáh. Uviedla tiež, že popoludní tieto tunely vyhodila do vzduchu pomocou 450 ton výbušnín. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
Jednotky našli „dva teroristické tunely Hizballáhu, vybudované približne počas desiatich rokov,“ ktoré sa tiahnu v dĺžke dvoch kilometrov. Tunely majú šachty „vedúce k pozíciám s odpaľovacími zariadeniami namierenými na izraelské územie,“ uviedla armáda vo vyhlásení.
Tieto tunely boli podľa predstaviteľov izraelskej armády vybudované „podľa iránskych štandardov“ a Irán sa priamo podieľal na plánovaní a financovaní týchto podzemných systémov.
Armáda tvrdí, že tunely dosiahli hĺbku približne 25 metrov a boli „financované iránskym teroristickým režimom a ako súčasť plánu Hizballáhu na dobytie Galiley“.
Tunely sa nachádzajú blízko seba, ale nie sú navzájom prepojené. Podľa TOI ide o jeden z najdlhších podzemných systémov, aké izraelská armáda doteraz našla v južnom Libanone.
Izraelská armáda sa domnieva, že tieto podzemné objekty mal Hizballáh určené ako miesto na zhromažďovanie, kam by sa po vyzvaní dostavili „stovky teroristických operatívcov“, zhromaždili výbavu a pripravili sa na útoky na izraelské mestá, píše TOI.
V tuneloch vojaci údajne našli množstvo zbraní a vybavenie, ktoré by členovia Hizballáhu mohli využívať na dlhodobý pobyt v tuneloch. V jednom tuneli bolo približne desať miestností, pričom v každej sa nachádzalo niekoľko poschodových postelí.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tvrdí, že armáda sa bude naďalej zameriavať na infraštruktúru libanonského militantného hnutia. „Dnes sme vyhodili do vzduchu obrovský teroristický tunel Hizballáhu. Ničím ich teroristickú infraštruktúru, zabíjame desiatky ich teroristov. A ešte sme neskončili,“ povedal vo videu.
