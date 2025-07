Izrael: Počas taktickej prestávky prišlo do Gazy 120 áut s pomocou

Tel Aviv 28. júla (TASR) - Počas prvého dňa Izraelom zavedenej takzvanej „taktickej prestávky“ v bojoch v Pásme Gazy distribuovali OSN a humanitárne organizácie na tomto palestínskom území viac než 120 kamiónov s potravinovou pomocou. V pondelok to oznámil izraelský Úrad pre koordináciu vládnych aktivít na palestínskych územiach (COGAT) dohliadajúci na civilné záležitosti na palestínskych územiach, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Izraelská armáda v nedeľu oznámila zavedenie „taktickej prestávky“ vo vojenských operáciách v niektorých častiach Pásma Gazy s cieľom zmierniť humanitárnu krízu spôsobenú nedostatkom potravín.



„OSN a medzinárodné organizácie včera (v nedeľu) zhromaždili a distribuovali viac ako 120 nákladných vozidiel (s pomocou),“ uviedlo COGAT na sieti X. „Ďalších 180 nákladných áut vstúpilo do Gazy a teraz čaká na vyzdvihnutie a distribúciu spolu so stovkami ďalších, ktoré čakajú na prevzatie OSN,“ dodal izraelský úrad.



Okrem toho Izrael, Jordánsko a Spojené arabské emiráty z lietadiel zhodili menšie množstvo humanitárnej pomoci, píše AFP.



Agentúry OSN v uplynulých týždňoch opakovane varovali pred hladomorom v Pásme Gazy, kde podľa televízie al-Džazíra v meste Gaza pre nedostatok dojčenskej výživy zomrelo na podvýživu malé dieťa. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je mesto Gaza najviac postihnuté podvýživou, pričom takmer každé piate dieťa mladšie ako päť rokov v tomto meste trpí akútnou podvýživou. Od hladu zomrelo v palestínskej enkláve viac ako 113 Palestínčanov.



Izraelská vláda odmieta obvinenia, že využíva hlad ako zbraň vo vojne. Vinu z humanitárnej krízy pripisuje humanitárnym organizáciám, ktoré vraj zlyhávajú pri vyzdvihovaní a distribúcii pomoci na hraničných priechodoch. „Pravidelnejšie vyzdvihovanie a distribúcia zo strany agentúr OSN a medzinárodných organizácií by znamenala, že viac pomoci sa dostane k tým, ktorí ju v Gaze najviac potrebujú,“ uzavrel COGAT.



Šéf Úradu OSN pre humanitárne záležitosti (OCHA) Tom Fletcher v pondelok pre BBC Radio 4 povedal, že nedeľňajšie dodávky jedla predstavujú iba „kvapku v mori“, keďže tretina ľudí v Pásme Gazy nejedla už niekoľko dní a týka sa to aj humanitárnych pracovníkov.



Na otázku týkajúcu sa izraelských tvrdení, že agentúry OSN zlyhávajú pri vyzdvihovaní a distribúcii pomoci, Fletcher odpovedal, že OSN sa zameriava na to, aby sa veci dostali do pohybu, ale vodiči sú vystavení byrokratickým a bezpečnostným obmedzeniam. Podľa Fletchera by humanitárni pracovníci dokázali v najbližších týždňoch dostať pomoc ku každému v palestínskej enkláve, no potrebujú na to otvorené hraničné priechody, príslušné povolenia a taktiež bezpečie.



Povedal tiež, že v nedeľu sa podarilo dostať do Gazy pomerne veľa potravín, ale množstvo „bolo vyrabovaných“ - pričom nespresnil kým. Na otázku, ako dlho potrvá humanitárna prestávka, ktorá má umožniť dodanie ďalšej pomoci, Fletcher uviedol, že podľa informácií od tímu priamo na mieste budú takéto prestávky trvať asi týždeň, čo je podľa jeho slov zjavne nedostatočné. Podľa neho by na zastavenie hladu v Pásme Gazy bola potrebná minimálne niekoľkotýždňová súvislá prestávka v bojoch.