Izrael tvrdí, že pošle humanitárnu pomoc drúzom v Sýrii

Tel Aviv 18. júla (TASR) - Izraelské ministerstvo zahraničných vecí v piatok oznámilo, že Izrael pošle humanitárnu pomoc do sýrskej provincie Suwajdá, kde v uplynulých dňoch pri násilnostiach medzi etnickými skupinami zahynulo 594 ľudí. Izraelská armáda zároveň poprela správy sýrskej agentúry SANA, ktorá vo štvrtok informovala o izraelských náletoch neďaleko mesta Suwajdá, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



„Na pozadí nedávnych útokov zameraných na drúzsku komunitu v meste Suwajdá a vážnej humanitárnej situácie v oblasti nariadil minister zahraničných vecí Gideon Saar urýchlený presun humanitárnej pomoci pre drúzske obyvateľstvo v regióne,“ uviedol rezort izraelskej diplomacie.



Balík pomoci v hodnote dva milióny šekelov (približne 513.000 eur) bude obsahovať potravinové balíky a zdravotnícke zásoby, objasnilo izraelské ministerstvo.



Nepokoje v meste Suwajdá a jeho okolí vypukli v nedeľu, keď sa do ozbrojeného sporu dostali miestne drúzske milície a členovia sunnitských beduínskych klanov. Do konfliktu sa následne zapojili ozbrojené zložky novej sýrskej vlády podporujúce beduínov a letecké útoky vykonal aj Izrael, ktorý sa postavil na stranu drúzov, a zaútočil tiež na Damask.



Strany konfliktu v stredu uzavreli prímerie. Sýrska armáda neskôr oznámila začiatok odsunu svojich jednotiek z mesta Suwajdá.



Sýrska agentúra SANA vo štvrtok uviedla, že Izrael podnikol letecké nálety neďaleko mesta Suwajdá, pričom išlo o prvý útok na túto oblasť, odkedy sa sýrske vládne sily stiahli po zapojení sa do konfliktu.



Hovorca izraelskej armády však v piatok tieto tvrdenia poprel.