Izrael tvrdí, že pri útoku na Libanon zneškodnil 13 členov Hamasu
Ajn al-Hulwa na okraji pobrežného mesta Sidon je najväčší palestínsky utečenecký tábor v Libanone.
Autor TASR
Jeruzalem 21. novembra (TASR) - Izraelská armáda oznámila v piatok, že pri útoku na palestínsky utečenecký tábor Ajn al-Hulwa na juhu Libanonu zlikvidovala „13 teroristov Hamasu". K útoku došlo ešte v utorok, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
„Trinásť teroristov Hamasu bolo eliminovaných pri presnom útoku izraelskej armády zameranom na výcvikový tábor tejto organizácie na juhu Libanonu,“ uviedla izraelská armáda vo vyhlásení. Medzi obeťami je aj predstaviteľ, „ktorý sa podieľal na výcviku teroristov na uskutočnenie teroristických útokov z libanonského územia“ proti Izraelu a jeho vojakom, uvádza sa vo vyhlásení.
Izraelská armáda „vedie operácie proti Hamasu v Libanone a bude pokračovať v boji proti teroristom z Hamasu všade, kde pôsobia“, vyhlásila.
Hnutie vo vyhlásení zverejnenom vo štvrtok opísalo útok ako „hrôzostrašný masaker, ktorý zapríčinil smrť niekoľkých nevinných civilných mučeníkov“. Hamas v utorok poprel, že by mal vojenské zariadenia v palestínskych táboroch v Libanone a tvrdenia Izraela označil za „klamstvá“.
Izraelská armáda zverejnila video z útoku na budovu, ale Hamas uviedol, že „cieľom bolo otvorené športové ihrisko, ktoré navštevovali mladí ľudia z tábora“. Podľa hnutia sa „útok zameral na skupinu mladých chlapcov“, ktorí sa nachádzali na ihrisku.
Ajn al-Hulwa na okraji pobrežného mesta Sidon je najväčší palestínsky utečenecký tábor v Libanone. Izrael pokračuje v útokoch na krajinu napriek prímeriu dohodnutému v novembri minulého roka, ktorého cieľom bolo ukončiť viac ako rok trvajúce boje s hnutím Hizballáh.
