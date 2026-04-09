Izrael tvrdí, že pri útoku v Bejrúte zabil tajomníka vodcu Hizballáhu
Armáda uviedla, že Harší bol cieľom útoku v jednej z bejrútskych štvrtí, pričom úder zničil viacposchodovú budovu.
Autor TASR
Tel Aviv 9. apríla (TASR) - Tajomník lídra libanonského militantného hnutia Hizballáh Alí Júsuf Harší zahynul pri stredajšom izraelskom leteckom útoku v Bejrúte, oznámila vo štvrtok izraelská armáda. Hnutie jeho úmrtie dosiaľ nepotvrdilo. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP, stanice Sky News a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).
„Harší bol blízkym spolupracovníkom a osobným poradcom generálneho tajomníka Hizballáhu Naíma Kásima a zohrával kľúčovú úlohu pri riadení jeho kancelárie a bezpečnosti,“ uviedla armáda vo svojom vyhlásení. Zároveň boj údajne synovcom Kásima.
Armáda uviedla, že Harší bol cieľom útoku v jednej z bejrútskych štvrtí, pričom úder zničil viacposchodovú budovu. Okrem toho zasiahla aj približne desať skladov zbraní, zariadenia na odpaľovanie rakiet a veliteľských centier militantov na juhu Libanonu.
Agentúra Reuters konštatuje, že ak Hizballáh potvrdí smrť Haršího, pôjde o ďalšiu veľkú ranu pre túto ozbrojenú skupinu aj pre Irán. Šiitske hnutie je jedným z kľúčových spojencov Teheránu a v reakcii na zabitie najvyššieho duchovného vodcu Alího Chameneího vystrelilo rakety na Izrael. Ten odpovedal rozsiahlymi útokmi v Libanone a na juh krajiny nasadil svoje pozemné jednotky.
Hizballáh bol oslabený už po predošlej vojne s Izraelom z roku 2024, ktorú pozastavilo uzavretie prímeria. Židovský štát však neskôr pokračoval v útokoch na Libanon, pričom tvrdil, že sa zameriava na militantov.
USA a Irán v noci na stredu súhlasili so zastavením bojov na dva týždne. Toto prímerie podľa Izrael nezahŕňa Libanon. Ten bol v stredu vystavený najsilnejším útokom židovského štátu od začiatku vojny, pričom podľa Sky News pri nich zahynulo najmenej 254 ľudí vrátane 91 v hlavnom meste Bejrút.
