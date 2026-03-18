Izrael tvrdí, že pri útoku zabil iránskeho ministra Chatíba
Chatíb patril medzi členov iránskeho najvyššieho vedenia, na ktorých Spojené štáty minulý týždeň vypísali odmenu desať miliónov dolárov.
Jeruzalem 18. marca (TASR) - Izraelský minister obrany Jisrael Kac v stredu vyhlásil, že pri nočnom útoku v Teheráne zomrel iránsky minister pre spravodajské služby Esmáíl Chatíb. Iránska strana jeho smrť zatiaľ nepotvrdila. TASR o tom píše podľa agentúr AP a Reuters.
Kac vo svojom vyhlásení uviedol, že spolu s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom poverili armádu, aby zabila akéhokoľvek ďalšieho vysokopostaveného iránskeho predstaviteľa bez potreby ďalšieho schválenia takéhoto kroku.
Chatíb, ktorý bol ministrom spravodajských služieb od roku 2021, patril medzi členov iránskeho najvyššieho vedenia, na ktorých Spojené štáty minulý týždeň vypísali odmenu desať miliónov dolárov.
Podľa izraelskej armády je Chatíbovo ministerstvo hlavnou spravodajskou organizáciou iránskeho štátu. Chatíb podľa nej zohral „významnú úlohu počas nedávnych protestov po celom Iráne, a to tak v súvislosti so zatýkaním a zabíjaním demonštrantov, ako aj pri formovaní spravodajských výstupov pre režim“. Viedol tiež „teroristické operácie“ proti Spojeným štátom a Izraelu.
Pokiaľ Teherán jeho smrť potvrdí, pôjde o ďalšieho vysokopostaveného predstaviteľa iránskeho režimu, ktorý v uplynulých dňoch zahynul pri izraelských útokoch. Izrael v utorok oznámil smrť šéfa iránskej rady národnej bezpečnosti Alího Larídžáního a veliteľa polovojenských síl Basídž Gholámrezu Solejmáního.
Kac zároveň avizoval ďalšie vojenské akcie. „Dnes sa vo všetkých oblastiach očakávajú významné prekvapenia, ktoré vyostria vojnu, ktorú vedieme proti Iránu a Hizballáhu v Libanone,“ povedal počas bezpečnostnej porady.
