Izrael tvrdí, že rakety z Libanonu vystrelili palestínski militanti

Jeruzalem/Washington/New York 6. apríla (TASR) - Izraelská armáda uviedla, že za štvrtkovú raketovú paľbu na Izrael z územia Libanonu sú zodpovední palestínski militanti, a nie ozbrojené libanonské hnutie Hizballáh. Podľa Izraela boli z južného Libanonu odpálené viac ako tri desiatky rakiet, informovala agentúra AFP.



Generálny tajomník OSN António Guterres raketový útok na Izrael odsúdil a vyzval všetky zúčastnené strany na zdržanlivosť. Spojené štáty zdôraznili, že Izrael má právo na obranu vlastného územia.



"Vieme iste, že to bola palestínska paľba... Mohol to byť Hamas, mohol to byť Islamský džihád, ešte stále to riešime, ale nebol to Hizballáh," povedal hovorca izraelskej armády.



Podľa jeho slov však Hizballáh o útoku pravdepodobne vedel a určitý diel zodpovednosti nesú aj libanonské úrady. Izrael zatiaľ preveruje, či bol do útoku zapletený aj Irán, ktorý podporuje hnutie Hizballáh.



Podľa Izraela bolo v priebehu štvrtka vypálených z južného Libanonu na oblasť Západnej a Hornej Galiley na severe Izraela celkovo 34 rakiet. Systém protivzdušnej obrany Železná kupola zachytil 25 z nich, no najmenej päť zasiahlo izraelské územie.



Agentúra AFP upozorňuje, že išlo o najhoršiu eskaláciu napätia medzi Libanonom a Izraelom od vojny medzi Izraelom a Hizballáhom z roku 2006.



Libanonské štátne médiá podľa TASR priniesli správu, že Izrael v rámci odvety za raketovú paľbu vypálil niekoľko striel z pozícií na hraniciach medzi oboma krajinami a zasiahol niekoľko cieľov na juhu Libanonu. Izraelská armáda však tieto správy poprela s tým, že "zatiaľ" nedošlo k žiadnej odvete.



"Odsudzujeme dnešnú raketovú paľbu na severný Izrael," uviedol hovorca šéfa OSN Stéphane Dujarric, ktorý zároveň vyzval všetky zúčastnené strany, aby sa "zdržali akýchkoľvek jednostranných krokov, ktoré by mohli celú situáciu ešte vyostriť".



V podobnom odsudzujúcom zmysle sa vyjadrili aj Spojené štáty, ktoré zároveň akcentovali právo Izraela na vlastnú sebaobranu. "Náš záväzok brániť bezpečnosť Izraela je neochvejný a Izrael má legitímne právo brániť sa pred všetkými formami agresie," uviedol hovorca ministerstva zahraničných vecí USA Vedant Patel.



K raketovej paľbe došlo len niekoľko dní po stredajších násilných zrážkach medzi izraelskou políciou a Palestínčanmi v jeruzalemskej mešite al-Aksá, po ktorých bolo zatknutých vyše 350 ľudí. Palestínski militanti pohrozili, že sa Izraelu za zásah v tomto treťom najposvätnejšom mieste moslimov pomstia, pripomína AFP.