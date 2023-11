Izrael tvrdí, že rukojemníci prepustení Hamasom sú v dobrom stave

Tel Aviv 24. novembra (TASR) - Prvá skupina 24 prepustených rukojemníkov z Pásma Gazy podstúpila lekárske testy a je v "dobrom stave", uviedol vo štvrtok hovorca izraelskej armády Daniel Hagari. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Zatiaľ čo dvaja z rukojemníkov boli z neznámych dôvodov prevezení priamo do nemocnice, 22 postihnutých osôb bolo prevezených na základňu vzdušných síl v Negevskej púšti. Potom ich vrtuľníky vzdušných síl previezli do nemocníc, dodal Hagari.



K prepusteniu 24 zajatcov palestínskeho militantného hnutia Hamas došlo na základe dohody dosiahnutej medzi Izraelom a Hamasom. Podľa Kataru, ktorý sprostredkoval štvordňové prímerie a výmenu rukojemníkov s ostatnými, je medzi prepustenými 13 Izraelčanov, desať občanov Thajska a jeden Filipínčan.



Medzi 50 rukojemníkmi, ktorých by hnutie Hamas malo na základe dohody s Izraelom prepustiť, sú najmenej traja Američania. Toto islamistické hnutie v piatok prepustilo prvú skupinu 24 osôb, Američania však medzi nimi neboli. Celkovo desať amerických občanov je vyhlásených za nezvestných.



Prepustenie zajatcov je súčasťou dohody o prímerí. Počas štyroch dní sa plánuje oslobodenie najmenej 50 žien a detí zadržiavaných Hamasom a približne 150 palestínskych väzňov, väčšinou žien a maloletých, z izraelských väzníc.