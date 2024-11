Izrael tvrdí, že sa našlo telo nezvestného rabína žijúceho v Emirátoch

Tel Aviv 24. novembra (TASR) - Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v nedeľu uviedla, že našli telo rabína Zvi Kogana žijúceho v Spojených arabských emirátoch, ktorý bol od štvrtka nezvestný. Podľa vyhlásenia kancelárie bol Kogan zavraždený a išlo o "ohavný antisemitský teroristický čin". TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a Reuters.



"Štát Izrael bude konať všetkými prostriedkami s cieľom dosiahnuť spravodlivosť voči zločincom zodpovedným za jeho smrť," uviedla kancelária premiéra.



Rabín bol nezvestný od štvrtka, pričom Izrael túto informáciu potvrdil v sobotu večer. O jeho zmiznutí predtým informovali izraelské médiá. Úrady predpokladali, že Kogana uniesli. Izraelská špionážna agentúra Mosad vyjadrila podozrenie, že ide o teroristický čin.



Kogan mal izraelsko-moldavské občianstvo a od konca roka 2020, keď Izrael normalizoval vzťahy so SAE, bol členom pobočky Chabadu v Abú Zabí, jednej z najväčších chasidských židovských organizácií na svete, píše spravodajský portál The Times of Israel (TOI).