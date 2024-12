Izrael tvrdí, že správa o aktoch genocídy v Pásme Gazy je plná lží

Tel Aviv 19. decembra (TASR) - Izraelské ministerstvo zahraničných vecí vo štvrtok odsúdilo správu ľudskoprávnej organizácie Human Rights Watch (HRW), v ktorej táto skupina obviňuje Izrael z páchania "aktov genocídy" v Pásme Gazy tým, že obmedzuje zásobovanie vodou pre civilistov. Správa je podľa izraelského rezortu diplomacie "plná lží", píše TASR podľa správy agentúry AFP.



"Human Rights Watch znova šíri svoje krvavé lži, aby podporila svoju protiizraelskú propagandu. Táto správa je plná lží, ktoré sú desivé aj v porovnaní s už nízkymi štandardmi HRW," uviedlo ministerstvo vo svojom vyhlásení.



"Izrael od začiatku vojny umožňuje nepretržitý prísun vody a humanitárnej pomoci do Pásma Gazy napriek tomu, že bol vystavený neustálym útokom teroristickej organizácie," pokračoval rezort diplomacie, píše Reuters.



HWR vo štvrtok zverejnila správu, v ktorej tvrdí, že "izraelskí predstavitelia od októbra 2023 zámerne bránia Palestínčanom v prístupe k dostatočnému množstvu vody potrebnom na prežitie v Pásme Gazy". Podľa správy toto zámerne úsilie izraelských orgánov pripraviť obyvateľov tejto palestínskej enklávy o vodu pravdepodobne spôsobilo tisíce úmrtí a naďalej bude spôsobovať úmrtia.



Správa síce označila zamedzovanie prístupu k vode za akt genocídy, ale poznamenala, že preukázanie zločinu genocídy izraelským predstaviteľom by si vyžadovalo aj preukázanie ich úmyslu, pripomína Reuters. HRW v správe citovala vyhlásenia niektorých izraelských predstaviteľov, ktoré podľa nej naznačujú, že "chcú zničiť Palestínčanov", čo znamená, že odoprenie vody "môže predstavovať zločin genocídy".



Izrael vo svojej reakcii na najnovšiu správu HRW uviedol, že zabezpečil, aby vodná infraštruktúra v palestínskej enkláve zostala v prevádzke. Vyhlásil, že medzinárodní partneri poslali cez izraelské priechody cisterny s vodou, a to aj minulý týždeň, a Izrael umožnil vstup viac ako 1,2 milióna ton humanitárnych zásob do Pásma Gazy.