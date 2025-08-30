Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Izrael tvrdí, že v Gaze zabil lídra z organizácie Islamský štát

Na snímke stúpajúci dym po útoku v Gaze. Foto: TASR/AP

Abú Zubajdá bol podľa izraelskej armády zodpovedný za palestínsku odnož IS a dohliadal na politiku, plánovanie a útoky v Pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu a Sinajskom polostrove.

Autor TASR
Tel Aviv 30. augusta (TASR) - Izraelské sily v Pásme Gazy zabili vysokopostaveného predstaviteľa džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), uviedla v piatok izraelská armáda. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.

Muhammad Abdal Azíz abú Zubajdá bol podľa izraelských ozbrojených síl zabitý počas počas útoku na oblasť Burajdž v strednej časti tejto obkľúčenej palestínskej enklávy ešte počas minulého týždňa. Izraelská armáda to uviedla na platforme Telegram.

V lokalite Bujardž sa nachádza utečenecký tábor, pripomína DPA.

Abú Zubajdá bol podľa izraelskej armády zodpovedný za palestínsku odnož IS a dohliadal na politiku, plánovanie a útoky v Pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu a Sinajskom polostrove.

Odnož IS v Gaze sa považuje za aktívne zapojenú do bojov proti izraelským vojakom, uvádza sa vo vyhlásení izraelských ozbrojených síl.
