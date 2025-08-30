< sekcia Zahraničie
Izrael tvrdí, že v Gaze zabil lídra z organizácie Islamský štát
Abú Zubajdá bol podľa izraelskej armády zodpovedný za palestínsku odnož IS a dohliadal na politiku, plánovanie a útoky v Pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu a Sinajskom polostrove.
Tel Aviv 30. augusta (TASR) - Izraelské sily v Pásme Gazy zabili vysokopostaveného predstaviteľa džihádistickej organizácie Islamský štát (IS), uviedla v piatok izraelská armáda. TASR informuje podľa správy agentúry DPA.
Muhammad Abdal Azíz abú Zubajdá bol podľa izraelských ozbrojených síl zabitý počas počas útoku na oblasť Burajdž v strednej časti tejto obkľúčenej palestínskej enklávy ešte počas minulého týždňa. Izraelská armáda to uviedla na platforme Telegram.
V lokalite Bujardž sa nachádza utečenecký tábor, pripomína DPA.
Abú Zubajdá bol podľa izraelskej armády zodpovedný za palestínsku odnož IS a dohliadal na politiku, plánovanie a útoky v Pásme Gazy, na Západnom brehu Jordánu a Sinajskom polostrove.
Odnož IS v Gaze sa považuje za aktívne zapojenú do bojov proti izraelským vojakom, uvádza sa vo vyhlásení izraelských ozbrojených síl.
