Izrael tvrdí, že v Gaze zabil militanta, ktorý plánoval útok
Autor TASR
Tel Aviv 30. apríla (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok oznámila, že pri jej stredajšom leteckom útoku v Pásme Gazy zahynul člen palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktorý údajne plánoval útok na izraelské jednotky. TASR o tom informuje podľa správy webu The Times of Israel.
Armáda tvrdí, že člen tejto skupiny bol počas vojny v Pásme Gazy zapojený do mnohých útokov na izraelských vojakov a Izraelský štát. Dodala, že pôsobil aj ako vojenský zdravotník v službách Hamasu.
Izraelské jednotky podľa vyhlásenia armády okrem tohto člena Hamasu v stredu zabili aj päť militantov hnutia Hizballáh v južnom Libanone, informuje stanica al-Džazíra.
Izrael pokračuje v útokoch v Pásme Gazy a Libanone aj napriek prímeriam, pričom tvrdí, že sa zameriava na tamojších militantov.
Nové izraelské útoky hlási libanonská tlačová agentúra NNA aj vo štvrtok. Na juhu Libanonu podľa nej zahynulo najmenej deväť ľudí a ďalších 13 utrpelo zranenia. Podľa al-Džazíry zahynulo v Libanone pri izraelských úderoch od 2. marca najmenej 2534 ľudí a 7863 utrpelo zranenia.
Po izraelskom útoku dronom v meste Dajr al-Balah v Pásme Gazy evidujú šesť zranených. Od začiatku prímeria z októbra 2025 zahynulo v tejto palestínskej enkláve podľa tamojších úradov najmenej 800 Palestínčanov.
