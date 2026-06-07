< sekcia Zahraničie
Izrael tvrdí, že v Libanone zahynuli dvaja izraelskí vojaci
V sobotu informovala o úmrtí niekoľkých vojakov aj libanonská armáda, podľa ktorej títo vojaci zahynuli pri izraelskom útoku na vozidlo na juhu krajiny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Tel Aviv/Bejrút 6. júna (TASR) – Izraelská armáda v sobotu informovala o smrti dvoch jej vojakov, ktorí bojovali na juhu Libanonu, kde Izrael napriek prímeriu pokračuje v útokoch namierených proti libanonskému hnutiu Hizballáh, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Armáda objasnila, že vojaci vo veku 21 a 23 rokov prišli o život v piatok počas operácie v južnom Libanone.
Počas najnovšej vojny v Libanone zahynulo 29 izraelských vojakov a jeden civilista, vyplýva to z oficiálnych údajov Izraela.
Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva si izraelské útoky v Libanone od začiatku vojny vyžiadali viac než 3500 mŕtvych.
Izrael napriek prímeriu zintenzívnil útoky na juhu Libanonu, tvrdiac, že sa zameriava na ciele Hizballáhu. Militantné hnutie zas naďalej sporadicky útočí na územie židovského štátu a útočí na izraelské ciele v Libanone.
Tel Aviv a Bejrút sa po trojstranných rokovaniach v noci na štvrtok vo Washingtone dohodli na implementácii krehkého prímeria z apríla. Prímerie je však podmienené tým, že Hizballáh zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich militantov z južného Libanonu. Hnutie podľa vyhlásenia vodcu Naíma Kásima túto dohodu odmieta.
V sobotu informovala o úmrtí niekoľkých vojakov aj libanonská armáda, podľa ktorej títo vojaci zahynuli pri izraelskom útoku na vozidlo na juhu krajiny.
Armáda objasnila, že vojaci vo veku 21 a 23 rokov prišli o život v piatok počas operácie v južnom Libanone.
Počas najnovšej vojny v Libanone zahynulo 29 izraelských vojakov a jeden civilista, vyplýva to z oficiálnych údajov Izraela.
Podľa libanonského ministerstva zdravotníctva si izraelské útoky v Libanone od začiatku vojny vyžiadali viac než 3500 mŕtvych.
Izrael napriek prímeriu zintenzívnil útoky na juhu Libanonu, tvrdiac, že sa zameriava na ciele Hizballáhu. Militantné hnutie zas naďalej sporadicky útočí na územie židovského štátu a útočí na izraelské ciele v Libanone.
Tel Aviv a Bejrút sa po trojstranných rokovaniach v noci na štvrtok vo Washingtone dohodli na implementácii krehkého prímeria z apríla. Prímerie je však podmienené tým, že Hizballáh zastaví útoky na Izrael a stiahne všetkých svojich militantov z južného Libanonu. Hnutie podľa vyhlásenia vodcu Naíma Kásima túto dohodu odmieta.
V sobotu informovala o úmrtí niekoľkých vojakov aj libanonská armáda, podľa ktorej títo vojaci zahynuli pri izraelskom útoku na vozidlo na juhu krajiny.