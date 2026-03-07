< sekcia Zahraničie
Izrael tvrdí, že v Teheráne zničil 16 lietadiel Revolučných gárd
Izraelská armáda viní Revolučné gardy z využívania letiska Mehrabad na zásobovanie svojich regionálnych spojencov zbraňami a peniazmi.
Autor TASR
Tel Aviv/Teherán 7. marca (TASR) - Izraelská armáda v sobotu uviedla, že počas nočného útoku na teheránske letisko Mehrabad zničila 16 lietadiel patriacich iránskym Revolučným gardám (IRGC). Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí zas tvrdí, že Spojené štáty zasiahli odsoľovacie zariadenie na ostrove Kešm. TASR o tom informuje podľa správ agentúry AFP.
„Izraelské letectvo v noci dokončilo širokú vlnu útokov na Teherán a na vojenskú infraštruktúru nachádzajúcu sa na letisku Mehrabad v Teheráne,“ uviedla izraelská armáda. „Šestnásť lietadiel jednotiek Kuds bolo zničených,“ dodala. Jednotky Kuds sú odnožou IRGC zodpovednou za zahraničné operácie.
Izraelská armáda viní Revolučné gardy z využívania letiska Mehrabad na zásobovanie svojich regionálnych spojencov zbraňami a peniazmi. Zostrelených bolo tiež vraj niekoľko iránskych stíhačiek lietajúcich vo vzdušnom priestore islamskej republiky.
Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arákčí zároveň v sobotu obvinil USA z útoku na odsoľovacie zariadenie na ostrove Kešm. „USA spáchali očividný a zúfalý zločin útokom na odsoľovacie zariadenie na ostrove Kešm. Dodávky vody v 30 dedinách boli ovplyvnené. Útok na iránsku infraštruktúru je nebezpečný krok s vážnymi následkami. Tento precedens vytvorili USA, nie Irán,“ napísal na sociálnej sieti X.
Iránske Revolučné gardy tvrdia, že v sobotu v Perzskom zálive zaútočili na ropný tanker plaviaci sa pod vlajkou Marshallových ostrovov. Plavidlo označili za „jedno z aktív teroristickej Ameriky“.
