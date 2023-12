Izrael tvrdí, že vynaloží úsilie na ochranu civilistov v Pásme Gazy

Jeruzalem 3. decembra (TASR) - Izraelská armáda urobí počas bojov proti militantnému hnutiu Hamas všetko potrebné, aby ochránila civilistov v Pásme Gazy. Uviedol to v nedeľu poradca izraelskej vlády Mark Regev. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry DPA.



Izraelské sily vynaložia maximálne úsilie, aby "rozlíšili medzi teroristami, ktorí sú naším krutým nepriateľom, a civilným obyvateľstvom", povedal Regev. Dodal, že Izrael tiež uľahčí vstup humanitárnej pomoci do Pásma Gazy pre tamojších civilistov.



Hamas podľa jeho slov nesie výlučnú zodpovednosť za vojnu v Pásme Gazy a za obnovenie bojov po dočasnom prímerí, ktoré sprostredkoval Katar. Poradca izraelskej vlády tiež tvrdí, že militanti využívajú obytné oblasti, nemocnice a mešity na ukrývanie svojej "vojenskej teroristickej mašinérie".



Vojna v Pásme Gazy vypukla po útoku Hamasu na Izrael zo 7. októbra, počas ktorého prišlo podľa izraelských úradov o život 1200 ľudí, zväčša civilistov. Izrael v reakcii na útok prisľúbil, že zničí Hamas. Izraelské nálety a pozemná ofenzíva do Pásma Gazy si podľa úradov ovládaných Hamasom vyžiadali už viac ako 15.000 obetí.