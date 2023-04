Izrael tvrdí, že za prienikom dronu z územia Sýrie je Irán

Jeruzalem 3. apríla (TASR) - Za vypustením dronu, ktorý bol v nedeľu zostrelený v izraelskom vzdušnom priestore, stojí zrejme Irán, uviedla v pondelok izraelská armáda.



Armáda oznámila svoje závery v pondelok - deň po tom, ako boli vrtuľníky a stíhačky izraelského letectva nasadené na zneškodnenie dronu, ktorý vstúpil do izraelského vzdušného priestoru zo Sýrie.



Incident si nevyžiadal žiadne obete, ale zvýšil už aj tak veľké napätie medzi Iránom a Izraelom, ktoré sú roky úhlavnými nepriateľmi.



K vyslaniu dronu došlo krátko po tom, ako iránske štátne médiá informovali, že iránsky poradca, ktorý bol cez víkend zranený v Sýrii pri nálete pripisovanom Izraelu, svojim zraneniam podľahol. Stal sa za posledné dni už druhým poradcom z Iránu, ktorého údajne Izrael pripravil o život.



Irán je od začiatku občianskej vojny v Sýrii - od marca 2011 - hlavným podporovateľom vlády sýrskeho prezidenta Bašára Asada a sýrskemu vodcovi posiela vojenských poradcov i ďalšiu pomoc.



Počas vojny v Sýrii uskutočnil Izrael v susednej krajine desiatky leteckých útokov. Väčšina z nich bola zameraná na ciele spájané s Iránom.



Izrael považuje Irán za svojho najväčšieho nepriateľa, pričom sa odvoláva na nepriateľskú rétoriku tejto krajiny, podporu militantných skupín, ako je napríklad Hizballáh, a podozrenie, že Irán rozvíja svoj jadrový program. Irán však odmieta obvinenia Západu, že sa usiluje o výrobu jadrovej bomby.



Agentúra AP dodala, že Izrael v poslednom čase zintenzívnil svoje aktivity v Sýrii. Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR), ktoré pôsobí v exile a je napojené na sýrsku opozíciu, tvrdí, že Izrael tento rok zasiahol ciele v Sýrii už deväťkrát.



Túto situáciu v nedeľu komentoval aj izraelský minister obrany Joav Galant, ktorý síce nedávne letecké útoky priamo nepotvrdil, ale zdôraznil: "Nedovolíme Iráncom a Hizballáhu, aby nám ublížili. Nedovolili sme to v minulosti, nedovolíme to ani teraz, ani kedykoľvek v budúcnosti."



Obvinil tiež Irán, že sa snaží upevniť svoju prítomnosť pozdĺž hraníc Sýrie s Izraela. Pohrozil, že "keď to bude potrebné, vytlačíme ich zo Sýrie tam, kam patria. A to je Irán."