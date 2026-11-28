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Izrael tvrdí, že zabil 2 teroristov pôsobiacich v medickej organizácii
Toto vyhlásenie vyvolalo pobúrenie zo strany humanitárnej organizácie.
Autor TASR
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Jeruzalem 28. novembra (TASR) – Izraelská armáda v sobotu vyhlásila, že zabila dvoch „teroristov“ z palestínskeho militantného hnutia Hamas, ktorí pracovali na klinike organizácie Lekári bez hraníc (MSF). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
Toto vyhlásenie vyvolalo pobúrenie zo strany humanitárnej organizácie. Muži pracovali ako príslušníci bezpečnostnej služby na klinike MSF v meste Gaza. Izraelské ozbrojené sily (IDF) jedného z nich označili za veliteľa delostreleckej bunky Hamasu.
Organizácia Lekári bez hraníc uviedla, že je zo zabitia mužov „otrasená“, a označila to za „priamy útok“ na organizáciu.
„Naše priestory boli jasne označené logami MSF a ich poloha bola oznámená izraelskej armáde, ktorá o nej vedela,“ uviedla organizácia v príspevku na sociálnej sieti X.
Izraelské ozbrojené sily popreli, že by cielene zaútočili na nemocnicu alebo poškodili zdravotnícke zariadenie.
„Ide o ďalší príklad toho, ako sa teroristická organizácia Hamas infiltruje do medzinárodných organizácií,“ uviedla izraelská armáda v príspevku na sociálnej sieti Telegram.
Toto vyhlásenie vyvolalo pobúrenie zo strany humanitárnej organizácie. Muži pracovali ako príslušníci bezpečnostnej služby na klinike MSF v meste Gaza. Izraelské ozbrojené sily (IDF) jedného z nich označili za veliteľa delostreleckej bunky Hamasu.
Organizácia Lekári bez hraníc uviedla, že je zo zabitia mužov „otrasená“, a označila to za „priamy útok“ na organizáciu.
„Naše priestory boli jasne označené logami MSF a ich poloha bola oznámená izraelskej armáde, ktorá o nej vedela,“ uviedla organizácia v príspevku na sociálnej sieti X.
Izraelské ozbrojené sily popreli, že by cielene zaútočili na nemocnicu alebo poškodili zdravotnícke zariadenie.
„Ide o ďalší príklad toho, ako sa teroristická organizácia Hamas infiltruje do medzinárodných organizácií,“ uviedla izraelská armáda v príspevku na sociálnej sieti Telegram.