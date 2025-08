Izrael tvrdí, že zabil člena Hizballáhu riadiaceho militantov v Sýrii

Jeruzalem 6. augusta (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že počas nočného dronového útoku v údolí Bikáa na východe Libanonu zabila člena libanonského militantného hnutia Hizballáh. Podľa Izraela muž riadil militantné jednotky v Sýrii, informuje TASR na základe správy agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).



„Včera večer (utorok - pozn. TASR) zasiahlo izraelské letectvo... teroristu Hizballáhu, ktorý z libanonského územia riadil teroristické jednotky v Sýrii,“ uviedla izraelská armáda vo vyhlásení. Sýrski militanti podľa nej „plánovali raketové útoky na Golanské výšiny“. Časť tohto juhosýrskeho územia Izrael v roku 1981 anektoval.



„Teroristická činnosť predstavovala hrozbu pre Izraelský štát a jeho obyvateľov,“ dodala armáda vo vyhlásení.



Izrael opakovane bombarduje Libanon napriek prímeriu uzavretému v novembri 2024. Podľa dohody o prímerí mal Hizballáh stiahnuť svojich bojovníkov a ťažké zbrane do oblasti severne od rieky Lítání, čím by libanonská armáda a mierové sily OSN zostali jedinými ozbrojenými zložkami na území pri izraelskej hranici. Izrael mal povinnosť úplne stiahnuť svoje jednotky z Libanonu, ale ponechal ich na piatich miestach pri spoločných hraniciach, ktoré považuje za strategicky dôležité.



Podľa TOI izraelské ozbrojené sily tvrdia, že od uzavretia prímeria počas útokov na Libanon zabili viac ako 230 členov Hizballáhu, ktorí podľa nich porušovali podmienky prímeria.



Libanonská vláda v utorok poverila armádu vypracovaním plánu na odzbrojenie Hizballáhu do konca roka. Bejrút čelí tlaku na odzbrojenie militantov najmä zo strany Spojených štátov. Hizballáh je po vojne s Izraelom síce značne oslabený, no stále disponuje veľkým arzenálom zbraní.