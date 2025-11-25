< sekcia Zahraničie
Izrael tvrdí, že zabil Palestínčana zodpovedného za smrť ich občana
Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva išlo o 22-ročného Palestínčana z obce južne od Džanínu.
Autor TASR
Ramalláh 25. novembra (TASR) - Izraelskí vojaci zastrelili Palestínčana, ktorý podľa nich v lete minulého roka zabil izraelského občana, oznámila v utorok armáda. Palestínske ministerstvo zdravotníctva potvrdilo, že k usmrteniu došlo pri meste Džanín na okupovanom Západnom brehu Jordánu. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.
Izraelská armáda spolu s tajnou službou Šin Bet vo vyhlásení uviedli, že pri Džaníne „zlikvidovali teroristu..., ktorý spáchal teroristický útok na Gideona Perryho“. Počas nočnej operácie zadržali päť jeho údajných komplicov a podozrivého zabili počas prestrelky.
Podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva išlo o 22-ročného Palestínčana z obce južne od Džanínu. Izraelský občan Gideon Perry bol zabitý v auguste 2024 na severe Západného brehu Jordánu. Podľa armády útočník ho napadol kladivom, ukradol jeho zbraň aj vozidlo a následne ušiel.
Izrael v pondelok informoval aj o operácii pri meste Nábulus, pri ktorej jednotky zabili Palestínčana údajne zodpovedného za smrť dvoch vojakov pri útoku z mája 2024. Situácia na okupovanom Západnom brehu sa výrazne vyostrila po útoku militantného hnutia Hamas na juh Izraela zo 7. októbra 2023, čo vyvolalo vojnu v Pásme Gazy.
