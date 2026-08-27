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Izrael tvrdí, že zabil Sinwárovho niekdajšieho osobného strážcu
Tamojšia Násirova nemocnica potvrdila ich úmrtie. Hamas sa k týmto informáciám zatiaľ nevyjadril.
Autor TASR
Tel Aviv/Gaza 27. augusta (TASR) - Izraelská armáda vo štvrtok vyhlásila, že pri cielenom útoku v meste Chán Júnis v Pásme Gazy zabila osobného strážcu vodcu militantného hnutia Hamas Jahjá Sinwára, ktorý zahynul v októbri 2024 počas operácie izraelských jednotiek. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).
Strážcu Sinwára zabili podľa vyhlásenia armády v pondelok. Deň predtým prišiel o život rovnako v Chán Júnise aj člen jednotky Nuchba, ktorá je elitnou, špeciálnou jednotkou Hamasu.
Tamojšia Násirova nemocnica potvrdila ich úmrtie. Hamas sa k týmto informáciám zatiaľ nevyjadril.
TOI konštatuje, že izraelská armáda obhajuje tieto operácie, ktoré podnikla napriek prímeriu tým, že dvojica bola zodpovedná za útoky na jednotky a civilistov a snažila sa obnoviť kapacity Hamasu. Armáda považuje ich konanie za porušenie dohody o prímerí a dodala, že cieľom jej akcií bolo „odstrániť túto hrozbu“. Muži sa údajne podieľali aj na útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.
Podľa správ médií Izrael napriek prímeriu v Pásme Gazy, ktoré je v platnosti od októbra 2025, hrozí, že nájde a zabije všetky osoby, ktoré sa podieľali na útoku na jeho územie z roku 2023.
Pokračujúce izraelské údery na palestínskom území odsúdil v stredu vysoký predstaviteľ Rady mieru pre Gazu Nikolaj Mladenov. Izrael podľa neho svojimi útokmi zdržiava plánované odzbrojenie Hamasu. Zároveň varoval pred tým, že opätovná eskalácia konfliktu v Pásme Gazy by mohla viesť k bodu, z ktorého už niet návratu.
Strážcu Sinwára zabili podľa vyhlásenia armády v pondelok. Deň predtým prišiel o život rovnako v Chán Júnise aj člen jednotky Nuchba, ktorá je elitnou, špeciálnou jednotkou Hamasu.
Tamojšia Násirova nemocnica potvrdila ich úmrtie. Hamas sa k týmto informáciám zatiaľ nevyjadril.
TOI konštatuje, že izraelská armáda obhajuje tieto operácie, ktoré podnikla napriek prímeriu tým, že dvojica bola zodpovedná za útoky na jednotky a civilistov a snažila sa obnoviť kapacity Hamasu. Armáda považuje ich konanie za porušenie dohody o prímerí a dodala, že cieľom jej akcií bolo „odstrániť túto hrozbu“. Muži sa údajne podieľali aj na útoku na Izrael zo 7. októbra 2023.
Podľa správ médií Izrael napriek prímeriu v Pásme Gazy, ktoré je v platnosti od októbra 2025, hrozí, že nájde a zabije všetky osoby, ktoré sa podieľali na útoku na jeho územie z roku 2023.
Pokračujúce izraelské údery na palestínskom území odsúdil v stredu vysoký predstaviteľ Rady mieru pre Gazu Nikolaj Mladenov. Izrael podľa neho svojimi útokmi zdržiava plánované odzbrojenie Hamasu. Zároveň varoval pred tým, že opätovná eskalácia konfliktu v Pásme Gazy by mohla viesť k bodu, z ktorého už niet návratu.