Izrael tvrdí, že zachytil dron z Libanonu, ktorý vypustil Hizballáh

Jeruzalem 18. februára (TASR) - Izraelská armáda v piatok oznámila, že nad územie Izraela vletel v piatok dron z Libanonu, ktorý pravdepodobne vypustilo tamojšie militatné hnutie Hizballáh. Informoval o tom denník The Jerusalem Post, podľa ktorého ide už od druhý takýto prípad v priebehu dvoch dní.



"Do izraelského vzdušného priestoru vletelo bezpilotné lietadlo. V súlade s platnými protokolmi boli vypálené rakety (systému protivzdušnej obrany) Železná kopula a do oblasti boli vyslané hliadkovať stíhacie lietadlá," uviedla na Twitteri izraelská armáda.



V severnom Izraeli sa po spozorovaní dronu - prvýkrát za niekoľko mesiacov - rozozvučali poplašné sirény. Bezprostredne nebolo jasné, či sa stroj podarilo zostreliť, keďže po niekoľkých minútach zmizol z radarov. Celý incident je predmetom vyšetrovania.



Vo štvrtok izraelská armáda zostrelila dron, ktorý vletel do izraelského vzdušného priestoru taktiež z Libanonu a podľa nej patril Hizballáhu. Ešte v ten istý deň Izrael zostrelil bezpilotné lietadlo na hraniciach s pásmom Gazy, ktorý podľa neho vyslalo palestínske militantné hnutie Hizballáh. Trosky stroja dopadli na územie Gazy.



Libanonské hnutie Hizballáh sa zatiaľ k izraelským tvrdeniam o dronoch nevyjadrilo.



Izrael v súčasnosti považuje Iránom podporované hnutie Hizballáh, ktoré fakticky disponuje vlastnou armádou nezávislou od libanonskej vlády, za najväčšiu bezprostrednú hrozbu pre bezpečnosť židovského štátu. Podľa izraelských expertov má Hizballáh k dispozícii približne 150.000 rakiet, ktoré sú schopné zasiahnuť územie Izraela.



Izraelská armáda sa dlhodobo obáva, že sa islamistickí radikáli dostanú k technológii riadených striel alebo útočných dronov, ktoré by pre Izrael predstavovali oveľa väčšiu hrozbu než bežné rakety.



Vodca Hizballáhu Hasan Nasralláh tento týždeň vyhlásil, že jeho hnutie vyrába vlastné vojenské drony. Podľa neho tiež disponuje technológiou, za pomoci ktorej dokáže zmodernizovať tisíce svojich rakiet na presné riadené strely.