Izrael tvrdí, že zachytil dve strely vypálené zo severu Pásma Gazy

Tel Aviv 31. decembra (TASR) - Izraelská armáda oznámila, že v pondelok zachytila dve strely vypálené zo severu Pásma Gazy, kde izraelské jednotky pokračujú vo svojej niekoľkomesačnej ofenzíve. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Armáda vo vyhlásení uviedla, že po rozozvučaní sirén v oblastiach obklopujúcich Pásmo Gazy protivzdušná obrana zachytila dve strely, ktoré na územie Izraela prileteli zo severnej časti palestínskej enklávy.



Niekoľko hodín pred vyjadrením armády dopadla strela z Pásma Gazy na otvorené priestranstvo v Izraeli, informoval spravodajský portál The Times of Isrel (TOI).



Izraelská armáda v uplynulých dňoch zachytila niekoľko rakiet vypálených zo severných oblastí Pásma Gazy, kde Izrael od 6. októbra podniká vojenské operácie a tvrdí, že cieľom je zabrániť militantom Hamasu v preskupení.



V piatok začali izraelské jednotky s raziou v Nemocnici Kamála Adwána na severe enklávy. Podľa vyjadrenia armády išlo o jednu z najväčších operácií od začiatku vojny v Pásme Gazy. Armáda vyhlásila, že od piatka zadržala v oblasti nemocnice "viac než 240 teroristov" a ďalších 20 zneškodnili.



Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a zdravotnícki predstavitelia v Pásme Gazy uviedli, že operácia, ktorá sa skončila v sobotu, zanechala životne dôležité zariadenie mimo prevádzky a vyprázdnila ho. Vojaci prinútili mnohých zamestnancov a pacientov, aby nemocnicu opustili, a zadržali jej riaditeľa.