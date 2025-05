Izrael tvrdí, že zachytil raketu odpálenú z Jemenu

Jeruzalem 25. mája (TASR) - Izraelská armáda informovala, že v nedeľu zachytila balistickú raketu odpálenú z Jemenu. Z útoku obviňuje jemenských povstalcov - húsíov. Záchranné zložky Magen David Adom (MDA) nehlásili bezprostredne po útoku žiadne obete ani zranených, píše TASR podľa správy agentúry AFP a spravodajského portálu The Times of Israel (TOI).



„Po sirénach, ktoré sa pred chvíľou ozvali vo viacerých oblastiach Izraela, bola zachytená raketa odpálená z Jemenu,“ uviedla izraelská armáda v oficiálnom vyhlásení. Húsíovia sa k útoku bezprostredne nevyjadrili.



Jemenskí povstalci pravidelne podnikajú na Izrael útoky a hovoria, že tak reagujú na jeho ofenzívu v Pásme Gazy. Útočia aj na lode v Červenom mori a Adenskom zálive a tvrdia, že to robia zo solidarity s Palestínčanmi.



Podľa TOI od obnovenia izraelskej ofenzívy v tejto enkláve v marci odpálili húsíovia na Izrael 39 rakiet a najmenej 10 dronov.