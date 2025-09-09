Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 9. september 2025Meniny má Martina
< sekcia Zahraničie

Izrael tvrdí, že zachytil raketu odpálenú jemenskými povstalcami

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Po vypálení rakety sa v oblasti Jeruzalema, južných osád na Západnom brehu Jordánu a v niekoľkých komunitách v blízkosti Mŕtveho mora rozozneli sirény.

Autor TASR
Jeruzalem 9. septembra (TASR) - Izraelská armáda v utorok oznámila, že zachytila balistickú raketu vypálenú z Jemenu. Podľa nej sú za jej odpálenie zodpovední húsíjskí povstalci, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).

„Po sirénach, ktoré pred chvíľou zazneli v niekoľkých oblastiach Izraela, izraelské vzdušné sily zachytili raketu vypálenú z Jemenu,“ uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády.

Po vypálení rakety sa v oblasti Jeruzalema, južných osád na Západnom brehu Jordánu a v niekoľkých komunitách v blízkosti Mŕtveho mora rozozneli sirény. Žiadne škody ani zranení bezprostredne hlásení neboli.

Iránom podporovaní húsíovia útočia na Izrael raketami a dronmi opakovane od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Údajne takto vyjadrujú solidaritu s Palestínčanmi. Izrael zasa pravidelne uskutočňuje údery na ciele v Jemene.
.

Neprehliadnite

Sersen ukončil hráčsku kariéru: „Hokej mi viac dal ako zobral“

VIDEO: V Bratislave prebiehala evakuácia pre nález leteckej bomby

Pellegrini v Japonsku rokoval s premiérom Išibom

Pri Drienovci sa zrazili nákladné auto a autobus, hlásia jednu obeť