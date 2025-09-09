< sekcia Zahraničie
Izrael tvrdí, že zachytil raketu odpálenú jemenskými povstalcami
Po vypálení rakety sa v oblasti Jeruzalema, južných osád na Západnom brehu Jordánu a v niekoľkých komunitách v blízkosti Mŕtveho mora rozozneli sirény.
Autor TASR
Jeruzalem 9. septembra (TASR) - Izraelská armáda v utorok oznámila, že zachytila balistickú raketu vypálenú z Jemenu. Podľa nej sú za jej odpálenie zodpovední húsíjskí povstalci, informuje TASR podľa správy agentúry AFP a portálu The Times of Israel (TOI).
„Po sirénach, ktoré pred chvíľou zazneli v niekoľkých oblastiach Izraela, izraelské vzdušné sily zachytili raketu vypálenú z Jemenu,“ uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády.
Po vypálení rakety sa v oblasti Jeruzalema, južných osád na Západnom brehu Jordánu a v niekoľkých komunitách v blízkosti Mŕtveho mora rozozneli sirény. Žiadne škody ani zranení bezprostredne hlásení neboli.
Iránom podporovaní húsíovia útočia na Izrael raketami a dronmi opakovane od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Údajne takto vyjadrujú solidaritu s Palestínčanmi. Izrael zasa pravidelne uskutočňuje údery na ciele v Jemene.
„Po sirénach, ktoré pred chvíľou zazneli v niekoľkých oblastiach Izraela, izraelské vzdušné sily zachytili raketu vypálenú z Jemenu,“ uvádza sa vo vyhlásení izraelskej armády.
Po vypálení rakety sa v oblasti Jeruzalema, južných osád na Západnom brehu Jordánu a v niekoľkých komunitách v blízkosti Mŕtveho mora rozozneli sirény. Žiadne škody ani zranení bezprostredne hlásení neboli.
Iránom podporovaní húsíovia útočia na Izrael raketami a dronmi opakovane od začiatku vojny v Pásme Gazy v októbri 2023. Údajne takto vyjadrujú solidaritu s Palestínčanmi. Izrael zasa pravidelne uskutočňuje údery na ciele v Jemene.