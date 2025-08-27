< sekcia Zahraničie
Izrael tvrdí, že zachytil raketu vypálenú húsíjmi do Tel Aviv
Autor TASR
Tel Aviv 27. augusta (TASR) - Izraelská armáda v stredu oznámila, že zachytila raketu vystrelenú z Jemenu. K jej vypáleniu sa prihlásili tamojší povstalci húsíovia, píše TASR podľa správy agentúry AFP.
Izraelská armáda na sociálnej sieti Telegram napísala, že letectvo strelu zachytilo po tom, čo sa v niekoľkých častiach krajiny rozozvučali varovné sirény. Vojenský hovorca húsíov Jahjá Sarí neskôr uviedol, že povstalci „pomocou hypersonickej balistickej rakety“ cielili na medzinárodné letisko Bena Guriona v Tel Avive.
Od začiatku vojny v Pásme Gazy, vyvolanej útokom palestínskych militantov na Izrael zo 7. októbra 2023, húsíova sporadicky odpaľujú rakety na Izrael, z ktorých väčšina býva zachytená. Útočili aj na lode, o ktorých predpokladali, že sú napojené na Izrael, pričom tvrdili, že konajú na znak solidarity s Palestínčanmi.
V reakcii na to Izrael opakovane bombarduje infraštruktúru v Jemene, ktorú majú pod kontrolou húsíovia, vrátane prístavov na západe krajiny a letiska v hlavnom meste Saná. Izraelské útoky v nedeľu podľa jemenského ministerstva zdravotníctva kontrolovaného húsíjmi zabili najmenej desať ľudí a zranili viac ako 90 osôb.
Izrael tvrdí, že jeho sily zasiahli vojenský komplex v blízkosti prezidentského paláca, dve elektrárne a sklad paliva.
