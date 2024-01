Izrael tvrdí, že zadržal 2 palestínskych stúpencov Islamského štátu

Jeruzalem 11. januára (TASR) - Izraelská polícia vo štvrtok oznámila, že zadržala dvoch palestínskych stúpencov extrémistickej skupiny Islamský štát (IS). TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Podľa izraelskej polície dvaja obyvatelia východného Jeruzalema plánovali pripraviť výbušné zariadenia namierené proti bezpečnostným silám.



"Obaja teroristi podporovali ideológiu skupiny Islamský štát a sledovali obsah prostredníctvom internetu a Telegramu vrátane videí zachytávajúcich vraždy, ktoré skupina spáchala v zahraničí," uviedla izraelská polícia.



"Pod vplyvom obsahu tejto organizácie obaja plánovali teroristické útoky proti policajtom a pohraničnej polícii," píše sa vo vyhlásení.



Zatýkanie prívržencov IS je v Izraeli pomerne zriedkavé, pričom oveľa väčšiu prítomnosť v krajine majú iné militantné skupiny ako Hamas a Palestínsky islamský džihád, všíma si AFP.



V marci 2022 izraelská tajná služba identifikovala ako príslušníkov IS dvoch arabských obyvateľov zo severu Izraela, ktorí pri útoku zabili dvoch policajtov. Týždeň predtým usvedčený sympatizant IS dobodal na smrť štyroch ľudí v meste Beer Ševa na juhu Izraela.